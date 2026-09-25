Ravenna e Coimbra unite dall’arte: il mosaico incontra gli azulejos portoghesi

Un dialogo tra il mosaico ravennate e gli azulejos portoghesi, due tradizioni artistiche diverse ma accomunate dalla capacità di trasformare superfici e luce. È il cuore di “Mosaici in dialogo”, il progetto che nei giorni scorsi ha portato la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e la scuola del mosaico di Ravenna tra Lisbona e Coimbra.

L’iniziativa, inserita nelle Giornate Europee del Patrimonio in Portogallo, è stata ideata e promossa dall’Associazione degli Emiliano-Romagnoli nella Penisola Iberica (AERPI) di Lisbona e finanziata dalla Consulta nell’ambito del bando Attività Ordinarie 2026. Università, centri di ricerca, istituzioni, studiosi e appassionati sono stati coinvolti in un confronto dedicato all’arte musiva e ai legami culturali e scientifici tra Italia e Portogallo.

A guidare la delegazione è stato il presidente della Consulta Matteo Daffadà. «Mosaici e azulejos hanno la stessa luce: da una parte ci sono le piccole tessere di pietra, marmo, vetro e oro dei mosaici di Ravenna, dall’altra le piastrelle di ceramica smaltata degli azulejos portoghesi. Entrambi hanno la stessa capacità di catturare la luce e restituirla in una forma nuova».

Da questa affinità, ha spiegato Daffadà, è nato «un gemellaggio tra due patrimoni culturali straordinari, tra arte paleocristiana e bizantina e cultura ispano-moresca, ma anche tra territori, comunità e persone».

Il percorso ha messo in relazione Ravenna, con la sua tradizione del mosaico tardo-antico e bizantino, e Coimbra, con il sito Patrimonio Mondiale “Universidade de Coimbra – Alta e Sofia” e le rovine di Conímbriga, principale città romana del Portogallo.

Numerosa la presenza istituzionale. Hanno partecipato l’ambasciatore d’Italia in Portogallo Claudio Miscia, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Lisbona Stefano Scaramuzzino, l’assessore alla Cultura e al Mosaico del Comune di Ravenna Fabio Sbaraglia, l’assessore alla Cultura di Lisbona Diogo Moura e Sílvia Ribau di Turismo Centro de Portugal. Presenti anche il direttore del MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna Roberto Cantagalli e il direttore del Museu Nacional de Conímbriga Vítor Dias. A Coimbra gli incontri si sono svolti al Museu Nacional de Machado de Castro, in collaborazione con l’Università di Coimbra.

Un ruolo centrale è stato affidato alla scuola del mosaico di Ravenna. Il Liceo Artistico Nervi-Severini ha portato in Portogallo la propria esperienza attraverso gli interventi della docente Elisa Simoni e una dimostrazione dal vivo dell’allieva Eleonora Maldini, che ha realizzato un mosaico utilizzando la tecnica ravennate.

Al confronto hanno partecipato anche ricercatori delle università e dei centri di ricerca portoghesi, a partire dall’Università di Coimbra e dal CEGOT, approfondendo l’arte del mosaico sotto diversi aspetti, dall’archeologia all’archeometria, dalla conservazione alle tecnologie digitali.

«La due giorni non ha smentito le attese – ha sottolineato Daffadà –. È stato un incontro culturale in cui l’esperienza del mosaico e della scuola di Ravenna è stata raccontata davanti alle più alte cariche istituzionali e in cui si sono rafforzate le relazioni tra università e centri di ricerca dei due Paesi».