Ravenna-Gubbio al Benelli, possibili modifiche alla viabilità e divieti per alcol, vetro e lattine

In occasione della partita di Serie C tra Ravenna F.C. e Gubbio, in programma domenica 27 settembre alle 14.30 allo stadio Benelli, il Comune di Ravenna ha predisposto possibili modifiche alla viabilità nella zona dell’impianto sportivo. Le misure saranno attuate solo in caso di necessità, sulla base delle valutazioni legate all’ordine e alla sicurezza pubblica.

Dalle 8 alle 17.45 sono previsti il divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza Brigata Pavia e il divieto di sosta con rimozione in via Punta Stilo, nel tratto tra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia, e in piazza Zaccagnini, nella porzione compresa tra via dei Bersaglieri e via Cassino.

Ulteriori provvedimenti potranno scattare da due ore prima dell’inizio della partita fino a un’ora e mezza dopo la conclusione. Il divieto di transito e di sosta con rimozione riguarderà via Sighinolfi, tra viale Berlinguer e via Cassino; via dei Bersaglieri, tra via Sighinolfi e via Punta Stilo; via Punta Stilo, tra viale Berlinguer e via Cassino; via El Alamein, tra il civico 18 e via Punta Stilo; la zona parcheggi di piazza Brigata Pavia e viale Berlinguer, tra via Sighinolfi e rotonda Irlanda.

In via Cassino, tra via Marconi e via San Mama, e in via Montanari, tra via Nervesa e via Cassino, sarà previsto il divieto di transito, fatta eccezione per i residenti, oltre al divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli.

Divieto di transito e di sosta con rimozione, con esclusione dei residenti, anche in via Stelvio, tra via Cassino e via Nervesa; via Monte Nero; via Punta Stilo, tra via Nervesa e via Cassino; via Tolmino; via Nervesa; via Monte San Marco; via El Alamein, tra il civico 18 e via San Mama; piazza Brigata Pavia, nella corsia davanti alle abitazioni tra i civici 3 e 8; via Montelungo; via Anzio e via dei Bersaglieri, tra via Punta Stilo e via San Mama.

Sarà inoltre vietata la sosta con rimozione nel parcheggio retrostante l’edificio al civico 8 di viale Berlinguer, sede di Confartigianato, limitatamente all’area pubblica. Nelle zone interessate potranno comunque essere autorizzati transito e sosta dai funzionari addetti alla sicurezza e all’ordine pubblico.

In occasione della partita scatteranno anche le limitazioni alla vendita e al consumo di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi e di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine. I divieti saranno in vigore da due ore prima della partita fino a un’ora dopo la sua conclusione.

L’area interessata è quella delimitata da via San Mama, tra rotonda Irlanda e via Lametta; via Lametta, tra via San Mama e via Podgora; via Podgora, tra via Lametta e via Montanari; via Monte San Michele; viale Randi, tra via Monte San Michele e via M. Pascoli; via M. Pascoli; viale Berlinguer, tra via Marconi e rotonda Irlanda, e via Ravegnana, dal civico 151 al 357.

Per gli esercizi pubblici, le attività commerciali e i chioschi artigianali di piadina sarà vietata la vendita e la somministrazione per asporto di bevande in lattine, bottiglie di vetro o altri contenitori potenzialmente atti a offendere, oltre alle bevande con gradazione alcolica superiore a 5.