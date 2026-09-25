Ravenna, lo studentato di Santa Teresa si amplia: 17 nuovi posti nella Residenza San Giuseppe da Copertino. Il 2 ottobre il taglio del nastro

L’ampliamento riguarda uno studentato già attivo all’interno dell’Opera e pensato per accogliere giovani universitari, offrendo loro non soltanto uno spazio per vivere durante gli anni di studio, ma anche occasioni di incontro e di vita comunitaria. Gli studenti ospitati -spiegano dall’Opera – possono infatti partecipare alla vita di Santa Teresa anche attraverso alcune ore di volontariato, compatibilmente con gli impegni universitari. Sono inoltre previste attività formative e culturali, momenti di approfondimento sull’attualità e, per chi lo desidera, occasioni di formazione spirituale. La struttura è organizzata in tre aree. Le camere vengono consegnate arredate e dotate di tv e Wi-Fi; in ciascuna area sono presenti una cucina, una sala ricreativa destinata alla vita comune e un locale lavanderia con lavatrice e asciugatrice.