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Ravenna, lo studentato di Santa Teresa si amplia: 17 nuovi posti nella Residenza San Giuseppe da Copertino. Il 2 ottobre il taglio del nastro
Lo studentato di Santa Teresa cresce e mette a disposizione altri 17 posti per studenti. L’Opera di Santa Teresa del Bambino Gesù inaugurerà venerdì 2 ottobre la Residenza San Giuseppe da Copertino, nuova ala dello studentato, portando la capacità complessiva dagli attuali 25 a 42 posti.
La nuova struttura sarà presentata ufficialmente nel pomeriggio di venerdì, con un appuntamento che si aprirà alle 17.30 con la Santa Messa nella Chiesa di Santa Teresa, celebrata dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni. Seguiranno il taglio del nastro e la presentazione del progetto nell’Agorà, l’ex teatrino dell’Opera.
L’ampliamento riguarda uno studentato già attivo all’interno dell’Opera e pensato per accogliere giovani universitari, offrendo loro non soltanto uno spazio per vivere durante gli anni di studio, ma anche occasioni di incontro e di vita comunitaria. Gli studenti ospitati -spiegano dall’Opera – possono infatti partecipare alla vita di Santa Teresa anche attraverso alcune ore di volontariato, compatibilmente con gli impegni universitari. Sono inoltre previste attività formative e culturali, momenti di approfondimento sull’attualità e, per chi lo desidera, occasioni di formazione spirituale. La struttura è organizzata in tre aree. Le camere vengono consegnate arredate e dotate di tv e Wi-Fi; in ciascuna area sono presenti una cucina, una sala ricreativa destinata alla vita comune e un locale lavanderia con lavatrice e asciugatrice.
“L’ampliamento dello studentato e le tante nuove opportunità che si legano a questa esperienza – afferma il direttore dell’Opera Santa Teresa, don Alain Gonzàlez Valdès – pensiamo rafforzino il contributo che l’Opera garantisce alla nostra città e alla nostra comunità, in nome di principi e di valori che uniscono e rendono più umano, ma anche più ricco di opportunità il nostro modello di convivenza. Gli studenti che ospitiamo trovano a Santa Teresa la possibilità di vivere un’esperienza che va oltre allo studio e che può riempire di ancora più senso il loro percorso di vita”.