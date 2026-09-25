Rocca Brancaleone, posti auto e disagi per i residenti. Ancisi (LpRa) chiede di riaprire il piazzale, almeno in parte

Restituire al parcheggio, almeno in parte e quando non è occupato dalle strutture degli spettacoli, il piazzale esterno sul lato nord della Rocca Brancaleone. È la richiesta che il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi rivolge al sindaco e alla Giunta attraverso un ordine del giorno presentato in Consiglio comunale.

Al centro della proposta c’è una questione molto concreta: la disponibilità di posti auto attorno alla Rocca e i disagi segnalati dai residenti della zona, in particolare nelle serate degli spettacoli.

I lavori di recupero della Rocca si sono conclusi nel marzo 2026. L’intervento ha riguardato anche il piazzale sterrato sul lato nord della Rocca, che in precedenza disponeva di 85 posti auto. L’area è stata resa drenante e permeabile e dotata di percorsi pedonali, compreso quello per raggiungere l’area di sgambamento cani.

Secondo Ancisi, però, il piazzale è oggi sostanzialmente inutilizzabile come parcheggio ordinario, perché l’accesso ai mezzi privati è impedito da una sbarra. L’area viene utilizzata in occasione degli spettacoli che richiedono il montaggio di palchi, strutture, spogliatoi e servizi.

È proprio su questo punto che si concentra la proposta. Ancisi sostiene che, quando non siano necessarie le strutture aggiuntive per gli eventi, il piazzale potrebbe tornare a offrire posti auto, almeno temporaneamente.

La richiesta arriva anche alla luce delle difficoltà di parcheggio che, secondo Lista per Ravenna, interessano l’area urbana attorno alla Rocca, comprendendo via Rocca Brancaleone, via Falier, via Gastone de Foix, via Ugo Bassi, via Rocca ai Fossi e via Venezia.

Nel documento Ancisi riferisce di “vive rimostranze” da parte dei residenti, legate ai disagi provocati dalla carenza di posti auto, e sottolinea che il piazzale, in assenza di spettacoli o di montaggi necessari agli eventi, sarebbe rimasto spesso inutilizzato.