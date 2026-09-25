Soundscreen 2026, sette giorni di cinema e musica al Mariani di Ravenna

Dal 28 settembre al 4 ottobre torna a Ravenna Soundscreen Film Festival, la manifestazione dedicata al rapporto tra cinema e musica, giunta all’undicesima edizione. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Cinema Mariani e saranno a ingresso gratuito.

Il festival porterà in città anteprime nazionali e internazionali, produzioni emiliano-romagnole, omaggi al cinema e agli artisti del passato e le ormai caratteristiche sonorizzazioni dal vivo dei capolavori del cinema muto, con un’attenzione particolare anche alla sostenibilità ambientale.

Cuore della manifestazione sarà il Concorso Internazionale per Lungometraggi, affiancato dallo storico concorso dedicato ai cortometraggi. Sette le opere selezionate, tutte legate in modi differenti al mondo della musica. Dalla Turchia arriva Hear the Yellow di Bana Sivaci, storia di una musicista alla ricerca della verità sulla misteriosa scomparsa della sorella, mentre l’italiano Nicolò Serri firma Call the Cops, road movie ambientato nella scena punk underground dell’Europa dell’Est.

In concorso anche Celtic Utopia di Dennis Harvey e Lars Lovén, dedicato a giovani artisti folk irlandesi e al rapporto con la storia coloniale del Paese; Scarecrow di Houchang Allahyari e Babak Behdad, sull’incontro tra un giovane musicista e una donna che lavora come spaventapasseri; Shapeshifting di Juline Hadaya e Yamen Mekdad, viaggio nella comunità musicale contemporanea siriana; The Magic City – Birmingham according to Sun Ra di Guillaume Maupin e Pablo Guarise, dedicato agli anni della formazione di Sun Ra, e The Banjo Boys di Johan R. Nayar, che segue l’incontro tra la Madalitso Band del Malawi e il musicista britannico Neil Nayar. Sarà il pubblico a decretare i vincitori del Premio al Miglior Cortometraggio e del Premio Maurizio Principato al Miglior Lungometraggio.

Tra gli appuntamenti più caratteristici tornano gli Eventi Satellite, con quattro film muti accompagnati dal vivo da musicisti della scena indie italiana. L’Opening Night sarà affidata a The Lodger (1927) di Alfred Hitchcock, sonorizzato dal chitarrista e compositore Paolo Spaccamonti e dal sound designer Gup Alcaro. Assunta Spina (1915), con Francesca Bertini, sarà accompagnato dalle musiche di Nziria in una produzione esclusiva Soundscreen; La Sindrome dell’aceto lavorerà su The Gorilla (1927) di Alfred Santell, recuperato e restaurato dalla Cineteca di Milano, mentre i Rigolò sonorizzeranno The Great White Silence (1924), documentario con le riprese della spedizione di R. F. Scott verso il Polo Sud. Le quattro sonorizzazioni sono realizzate in collaborazione con Bronson Produzioni.

Spazio anche al cinema dell’Emilia-Romagna con SoundscreenER. Nicolò Serri sarà a Ravenna per presentare Call the Cops, mentre Francesco Guccini: Fra la via Emilia e il West di G. Nicastro riporterà sul grande schermo il concerto che Francesco Guccini tenne in piazza del Popolo a Bologna il 21 giugno 1984.

La retrospettiva “Italia 66” farà invece un salto indietro di sessant’anni con due film entrati nell’immaginario cinematografico italiano e internazionale: L’armata Brancaleone di Mario Monicelli, con le musiche di Carlo Rustichelli, e Blow-Up di Michelangelo Antonioni, con la colonna sonora di Herbie Hancock e la partecipazione degli Yardbirds.

Completa il programma We Are Fugazi From Washington, D.C., progetto di Joe Gross, Jeff Krulik e Joseph Pattisall costruito attraverso rari filmati d’archivio e registrazioni realizzate dai fan. Un omaggio ai Fugazi e alla loro dimensione live, nato per ricordare il ventennale dell’ultima esibizione della band, avvenuta nel novembre 2002 a Londra.

«Soundscreen Film Festival è una manifestazione che negli anni ha saputo costruire una propria identità, valorizzando il rapporto tra cinema e musica e portando a Ravenna produzioni, autori e linguaggi internazionali – sottolinea l’assessore alle Politiche culturali Fabio Sbaraglia –. Anche questa undicesima edizione conferma la capacità del festival di proporre un programma originale e di qualità, accanto a uno sguardo attento alla scena culturale emiliano-romagnola».

L’edizione 2026 sarà dedicata alla memoria di Maurizio Principato, giornalista e storico collaboratore del festival recentemente scomparso. Soundscreen è organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura e con il contributo della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.