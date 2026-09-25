Tetto agli alunni stranieri nelle classi, Cgil e Flc Cgil Ravenna: “Una misura divisiva, servono risorse per l’inclusione”

“Esprimiamo netta contrarietà e profonda preoccupazione rispetto alle proposte del Governo di introdurre un tetto massimo alla presenza di alunni stranieri nelle classi della scuola pubblica. Riteniamo si tratti di un provvedimento propagandistico, orientato al consenso mediatico e completamente distante dalle esigenze quotidiane del nostro sistema d’istruzione.

Garantire il diritto universale alla formazione è il dovere fondante che la Carta Costituzionale assegna al sistema scolastico pubblico: riteniamo inaccettabile che proposte o politiche di governo possano mettere in discussione o sovvertire questo principio supremo.

La proposta ci appare ancora più anacronistica e ideologica se consideriamo che la quota di studenti di origine straniera è composta prevalentemente da seconde generazioni: alunni nati nel nostro Paese, perfettamente integrati nel tessuto sociale e linguistico, che la scuola ha il compito di valorizzare e non di ghettizzare con etichette escludenti.

Il territorio ravennate e la sua rete scolastica vantano una lunga e consolidata storia fondata sui principi dell’accoglienza, dell’integrazione e della coesione sociale. La comunità educante della nostra provincia ha sempre dimostrato di saper trasformare la pluralità culturale in un’occasione di arricchimento formativo per intere generazioni, rigettando con fermezza ogni logica di chiusura o di innalzamento di muri ideologici. Riteniamo che questa proposta calpesti il patrimonio educativo e sociale che le scuole di ogni ordine e grado di Ravenna hanno costruito con dedizione nel corso degli anni.

Per garantire la qualità della didattica e una reale inclusione crediamo che non servano quote né divieti, ma investimenti strutturali, risorse reali e strumenti concreti: dalla riduzione del numero di alunni per classe, per superare una volta per tutte l’annoso problema delle “classi pollaio”, al potenziamento degli organici dei docenti e del personale Ata.

Riteniamo che l’integrazione passi inevitabilmente attraverso risorse dedicate all’alfabetizzazione: chiediamo maggiori risorse per una presenza costante e continua di mediatori linguistici e culturali e la stabilizzazione dei corsi di italiano L2. Allo stesso tempo, consideriamo necessario un deciso sostegno alle reti del territorio, capaci di rafforzare la sinergia tra la scuola, gli enti locali e i servizi sociali.

Per noi di Cgil Ravenna e Flc Cgil Ravenna la priorità assoluta è la difesa di un sistema d’istruzione pubblico aperto, equo e solidaristico, al riparo da ogni misura divisiva”.