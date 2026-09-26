Accuse sui social alla sindaca di Lugo: lei lo querela, poi lo incontra e lui si scusa. La vicenda si chiude con una donazione ad un’associazione di volontariato

Aveva querelato una persona che, sui social, aveva messo in dubbio la sua onestà e aveva scritto che avrebbe preso tangenti per agevolare qualcuno. Ieri quella stessa persona è entrata nell’ufficio della sindaca di Lugo Elena Zannoni, i due hanno parlato, sono arrivate le scuse e la vicenda si avvia verso la chiusura. Non con un risarcimento alla sindaca, ma con una donazione a una realtà di volontariato che sarà indicata nei prossimi giorni dalla prima cittadina.

A raccontare l’incontro è stata la stessa Zannoni, in un video pubblicato su Facebook. Un episodio che la sindaca ha scelto di rendere pubblico anche per ribadire un punto: criticare l’operato di un amministratore è legittimo, mettere in discussione la sua onestà è un’altra cosa: “Ho incontrato in ufficio una delle persone che avevo querelato nelle settimane scorse perché aveva messo in dubbio la mia onestà e affermato che io avrei preso tangenti – racconta -. Per me non c’è nessun problema se si critica il mio operato, se si criticano le mie scelte, anche in maniera netta, ma sempre spero educata. Quello che invece non posso accettare è che si metta in discussione la mia onorabilità e la mia onestà”.

Nel corso dell’incontro, secondo quanto racconta la sindaca, la persona ha compreso le ragioni della querela e si è scusata. I due hanno inoltre avuto modo di confrontarsi su altri dubbi che avevano portato alla pubblicazione delle affermazioni. “Mi ha fatto molto piacere”, dice Zannoni, spiegando che alla fine è stato trovato un accordo per chiudere la vicenda.

La persona farà una donazione a una causa di volontariato che sarà indicata dalla sindaca nei prossimi giorni. Zannoni, a quel punto, procederà a chiudere la querela sulla base di quanto concordato durante l’incontro. “Credo che sia importante non lasciar passare determinate cose”, aggiunge la sindaca, allargando il discorso al modo in cui ci si esprime sui social network.

“Quando scrivono sui social network innanzitutto parlano di altre persone, realmente esistenti, non di figure mitologiche che non esistono, di persone in carne ed ossa”, afferma. Persone che, prosegue, “possono rimanere ferite da quello che si scrive” e che possono avere familiari “che rimangono feriti e addolorati da quello che leggono”.

E c’è anche un’altra conseguenza da non sottovalutare, secondo la sindaca: quello che viene scritto online non scompare: “I social network comunque rimangono e hanno delle conseguenze, che possono essere anche conseguenze importanti”.