Auto carbonizzata sulla SS16 a Mezzano con un carico di pesce di provenienza ignota: arrestata una donna per documenti falsi

Un’auto distrutta dalle fiamme, del pesce trasportato con provenienza ignota e una carta d’identità rumena che, dopo le verifiche, è risultata contraffatta. Sono questi gli elementi da cui sono partiti gli agenti della Polizia Stradale di Ravenna, intervenuti nei giorni scorsi sulla SS 16, in località Mezzano, e che hanno poi portato all’arresto di una donna di 40 anni, accusata del possesso di documenti falsi validi per l’espatrio.

I FATTI

La Polizia Stradale di Ravenna è intervenuta dopo la segnalazione di un’autovettura in fiamme. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato il veicolo fermo sul margine destro della carreggiata, completamente carbonizzato, dopo che l’incendio era già stato domato.

A bordo risultavano due persone, una donna di 40 anni che si è dichiarata come la conducente del mezzo e un uomo di 39 anni che si è qualificato come passeggero, entrambi stranieri. La donna ha mostrato agli agenti un permesso provvisorio di guida inglese e una carta d’identità rumena.

Durante il controllo, all’interno dell’auto è stata individuata una consistente quantità di pesce d’acqua dolce, presumibilmente storione. I due occupanti non hanno potuto documentarne nell’immediato la provenienza, spiegando che le fatture di acquisto erano state distrutte dall’incendio. Per verificare natura e provenienza del pescato è stata quindi coinvolta la Polizia Provinciale.

Nel frattempo, la Polizia Stradale ha eseguito i rilievi relativi ai danni causati dall’incendio alla carreggiata e alle aree circostanti.

Gli ulteriori controlli sui documenti hanno portato gli agenti a concentrarsi sulla carta d’identità rumena esibita dalla 40enne. Il documento presentava diverse anomalie rispetto alle caratteristiche degli specimen ufficiali. La verifica è stata quindi approfondita tramite il Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno e sottoposta alle autorità rumene, che hanno confermato i sospetti della Polizia Stradale di Ravenna.

Gli accertamenti tecnici della Polizia Locale di Ravenna hanno successivamente stabilito che la carta d’identità era contraffatta e che entrambi i cittadini avevano diversi precedenti di polizia. In particolare, l’uomo risultava già noto per reati in materia ambientale e per episodi legati al contrasto del bracconaggio ittico.