Brisighella, torna Itinerari Sonori: sette concerti tra grandi classici, teatro, danza e nuove formule d’ascolto

Sette appuntamenti, diversi tra loro per repertorio, linguaggio e modalità di ascolto, distribuiti in alcuni dei luoghi più suggestivi di Brisighella. È la quarta stagione concertistica di “Itinerari Sonori”, presentata ufficialmente da La Corelli, che da ottobre 2026 ad aprile 2027 propone un percorso dalla musica sinfonica al teatro musicale, dal repertorio cameristico alle contaminazioni con parola e danza, fino a un concerto pensato espressamente per i bambini.

La stagione porterà la musica nella Sala Comunale Cicognani, nel Foyer del Teatro Pedrini, nella Chiesa dell’Osservanza – Santa Maria degli Angeli e, per l’appuntamento conclusivo, nel Parco del Carnè. Una scelta che conferma l’idea di una musica non confinata a un’unica sala da concerto, ma capace di dialogare con i luoghi e con pubblici diversi.

Il primo appuntamento è in programma domenica 25 ottobre alle 11, alla Sala Comunale Cicognani, con Amore, sfida e libertà. L’Orchestra La Corelli, diretta da Pietro Consoloni, con Massimiliano Sorriente al pianoforte, proporrà la Fantasia per pianoforte e orchestra di Claude Debussy e le Carmen Suite n. 1 e n. 2 di Georges Bizet, nelle versioni per orchestra da camera di Damiano Drei. L’appuntamento è realizzato in coproduzione con l’Accademia Pianistica di Imola e l’Associazione Mariani.

Il 15 novembre alle 18, nel Foyer del Teatro Pedrini, sarà invece protagonista Franz Joseph Haydn con Tra forma e invenzione. In programma il Concerto per violoncello n. 1 e la celebre Sinfonia n. 45 “degli addii”. Sul palco l’Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani, con Camilla Patria al violoncello, in una produzione realizzata insieme a Nuovo Nisi.

Uno degli appuntamenti più articolati della stagione sarà quello di martedì 8 dicembre alle 21, nella Chiesa dell’Osservanza, con la produzione originale de Lo Schiaccianoci, rilettura della celebre suite di Pëtr Il’ič Tchaikovsky nella versione da camera di Giorgio Babbini.

La musica incontrerà il teatro e la danza: i testi originali di Hoffmann, letti e rielaborati da Teresa Maria Federici, dialogheranno con la versione poetica dialettale realizzata e interpretata da Fabrizio Caveja Barnabé. L’Orchestra La Corelli sarà diretta da Alessandro Ricchi, mentre le coreografie saranno affidate ai ballerini de L’Ordine della Torre Ballet e firmate da Enrica Piancastelli.

Il nuovo anno si aprirà domenica 10 gennaio alle 18, al Foyer del Teatro Pedrini, con Perché Beethoven lanciò lo stufato. Il titolo anticipa un appuntamento fuori dagli schemi, pensato per raccontare Ludwig van Beethoven attraverso musica e teatro.

A firmarlo saranno il Trio Eccentrico, composto da Massimo Ghetti al flauto, Alan Selva al clarinetto e Javier Adrian Gonzalez al fagotto, insieme all’attore Marco Montanari di Spazio A. Ne nascerà un ritratto biografico e musicale rivolto a un pubblico di ogni età, con una prospettiva volutamente poco convenzionale sul compositore.

Il 7 febbraio alle 18, alla Chiesa dell’Osservanza, sarà invece la volta di S-concerto, dedicato alla musica di Armando Trovajoli. L’Orchestra La Corelli, diretta da Jacopo Rivani, incontrerà Antonio Mercurio, primo contrabbasso dell’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. Un programma dedicato alla versatilità di Trovajoli e alla sua capacità di muoversi tra jazz, cinema, teatro e musica italiana.

Il grande repertorio pianistico tornerà protagonista domenica 7 marzo alle 18, alla Sala Comunale Cicognani, con Rachmaninov 2 & 3. Saranno eseguiti i Concerti per pianoforte e orchestra n. 2 e n. 3 di Sergej Rachmaninov nelle versioni da camera di Iain Farrington.

Sul palco l’Orchestra La Corelli, ancora diretta da Jacopo Rivani, insieme al pianista Michele Castaldo, formatosi alla scuola di Michele Campanella e diplomato con lode al Conservatorio “G. Rossini” di Pesaro.

L’ultimo appuntamento, domenica 4 aprile alle 11 al Parco del Carnè, cambia ancora prospettiva. Grandi note per piccoli piedi è una nuova produzione La Corelli pensata per avvicinare i bambini alla musica attraverso un’esperienza partecipativa.

Il progetto, ideato e interpretato da Teresa Maria Federici su musiche di Ludwig van Beethoven, ribalta il tradizionale rapporto tra pubblico e orchestra: i giovani spettatori saranno invitati a sedersi in mezzo ai musicisti, a stretto contatto con gli strumenti, per ascoltare da vicino il respiro, le vibrazioni e la fisicità del suono.

A dirigere l’Orchestra La Corelli sarà Daniele Rossi. In questo caso il pubblico più giovane non sarà soltanto chiamato ad assistere al concerto, ma diventerà parte integrante dell’esperienza musicale.