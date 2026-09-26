Faenza, rubano una bici elettrica e aggrediscono il proprietario: denunciati un uomo e una donna

IMMAGINE DI REPERTORIO

Prima la bici elettrica, poi l’aggressione al proprietario che aveva cercato di fermarli. È successo nel pomeriggio di ieri nei pressi di un supermercato del centro di Faenza, dove i Carabinieri hanno denunciato due cittadini italiani, un uomo di 42 anni e una donna di 40, entrambi residenti in zona, disoccupati e già noti alle Forze dell’Ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari della Stazione Carabinieri di Faenza Borgo Urbecco, con l’ausilio dell’Aliquota Radiomobile, i due avrebbero tranciato la catena di sicurezza con cui una bicicletta elettrica era assicurata alla rastrelliera, per poi impossessarsene.

Il proprietario, un ragazzo di 26 anni, si sarebbe accorto immediatamente di quanto stava accadendo e avrebbe raggiunto i due nel tentativo di fermarli. A quel punto, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, i presunti autori del furto avrebbero reagito aggredendo il giovane e la sua compagna, colpendoli ripetutamente con pugni e spinte.

Il 26enne ha riportato lesioni giudicate di lieve entità.