Festa di San Michele, a Bagnacavallo torna RistorAIL: cinque giorni tra cucina e solidarietà

A Bagnacavallo la Festa di San Michele torna anche a essere un’occasione per sedersi a tavola e fare solidarietà. Dal 25 al 29 settembre, all’ex Osteria I Burniti di via Fiume 23, torna infatti RistorAIL, l’iniziativa di AIL Ravenna che accompagna la festa con le proposte degli chef e con un obiettivo preciso: raccogliere fondi da destinare alle attività dell’associazione e alla ricerca contro i tumori del sangue.

Per cinque giorni l’ex Osteria I Burniti si trasformerà così in un punto di incontro tra cucina e solidarietà. Ai fornelli, in sala, in cucina e nelle attività di pulizia ci saranno volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e il proprio lavoro senza percepire alcun compenso. Una scelta che permette di destinare tutto il ricavato ad AIL Ravenna.

L’appuntamento è previsto dal 25 al 29 settembre, ogni sera dalle 19 alle 23. In due giornate sarà possibile partecipare anche a pranzo: domenica 27 e martedì 29 settembre, dalle 12.30 alle 15.

La formula è semplice: scegliere di trascorrere un momento della Festa di San Michele a tavola, gustando le proposte preparate dagli chef, e allo stesso tempo contribuire alle attività dell’associazione.