Grande partecipazione di famiglie negli spazi di Faventia Sales per la Festa dei Bambini

L’appuntamento si è aperto alle ore 16 con la consegna del Pacchetto nascita ai nuovi nati residenti nel comune di Faenza nel periodo compreso tra aprile e luglio scorsi, in collaborazione con il Gruppo allattando a Faenza (Gaaf). A seguire si sono svolte le attività educative e i laboratori curati dalle realtà del territorio: le letture della Biblioteca Manfrediana, i percorsi musicali della Scuola Sarti, i laboratori artistici della Scuola Minardi e della Fondazione Mic, oltre alle proposte scientifiche e ambientali di Palestra della scienza e Ceas.