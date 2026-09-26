Grande partecipazione di famiglie negli spazi di Faventia Sales per la Festa dei Bambini
Grande partecipazione di famiglie nel pomeriggio di sabato 26 settembre negli spazi di Faventia Sales per la Festa dei Bambini, l’iniziativa promossa dal Centro per le famiglie dell’Unione della Romagna Faentina. Decine genitori e bambini hanno riempito gli spazi esterni del complesso di via San Giovanni Bosco per prendere parte alle numerose attività in programma.
L’appuntamento si è aperto alle ore 16 con la consegna del Pacchetto nascita ai nuovi nati residenti nel comune di Faenza nel periodo compreso tra aprile e luglio scorsi, in collaborazione con il Gruppo allattando a Faenza (Gaaf). A seguire si sono svolte le attività educative e i laboratori curati dalle realtà del territorio: le letture della Biblioteca Manfrediana, i percorsi musicali della Scuola Sarti, i laboratori artistici della Scuola Minardi e della Fondazione Mic, oltre alle proposte scientifiche e ambientali di Palestra della scienza e Ceas.
Diversi anche i contributi delle scuole cittadine e del terzo settore, che hanno spaziato dalla sicurezza stradale al riciclo creativo e ai linguaggi inclusivi. A chiudere il programma del pomeriggio è stato lo spettacolo Magicherie a cura della compagnia La combriccola dei lillipuziani. L’affluenza registrata nel corso delle tre ore di manifestazione ha attestato la riuscita dell’iniziativa e la sinergia tra i vari soggetti coinvolti nella rete dei servizi alle famiglie.