Il Nucleo di Volontariato ANC Ravenna ODV al Festival regionale del Terzo Settore di Modena
Il Nucleo di Volontariato ANC Ravenna ODV partecipa alla seconda edizione del Festival regionale del Terzo Settore, promosso dalla Regione Emilia-Romagna assieme ad Anci Emilia-Romagna, Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato e Forum regionale del Terzo settore.
L’evento si svolge oggi 26 settembre a Modena, Capitale italiana del volontariato 2026, tra piazza Roma e piazza Sant’Agostino, con il coinvolgimento di oltre 150 enti rappresentativi dell’intera pluralità del Terzo settore emiliano-romagnolo. Il tema di quest’anno, “Il volontariato che connette… tutta l’Emilia-Romagna”, richiama la relazione autentica tra le persone che scelgono di servire la collettività.
“È esattamente il terreno su cui il Nucleo opera ogni giorno. La presenza a Modena è l’occasione per raccontare due ambiti che rappresentano la sua identità: la cultura della legalità, promossa attraverso l’informazione e la prevenzione, e l’interazione con i cittadini, fatta di presenza sul territorio, ascolto e collaborazione con le Istituzioni. Essere qui, tra le realtà più significative del volontariato regionale, è un riconoscimento del lavoro svolto dai nostri volontari – dichiara il Presidente Fondatore, S. Ten. CC (r) Cav. Uff. Isidoro Mimmi. – Portiamo i valori dell’Arma nella società civile: vicinanza alle persone, rispetto delle regole, spirito di servizio. È ciò che sappiamo fare meglio, e lo facciamo con passione.”