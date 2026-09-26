Il Nucleo di Volontariato ANC Ravenna ODV al Festival regionale del Terzo Settore di Modena

“È esattamente il terreno su cui il Nucleo opera ogni giorno. La presenza a Modena è l’occasione per raccontare due ambiti che rappresentano la sua identità: la cultura della legalità, promossa attraverso l’informazione e la prevenzione, e l’interazione con i cittadini, fatta di presenza sul territorio, ascolto e collaborazione con le Istituzioni. Essere qui, tra le realtà più significative del volontariato regionale, è un riconoscimento del lavoro svolto dai nostri volontari – dichiara il Presidente Fondatore, S. Ten. CC (r) Cav. Uff. Isidoro Mimmi. – Portiamo i valori dell’Arma nella società civile: vicinanza alle persone, rispetto delle regole, spirito di servizio. È ciò che sappiamo fare meglio, e lo facciamo con passione.”