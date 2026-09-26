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Incidente in via Sinistra Canale Molinetto tra auto e apecar: ferito un anziano, ricoverato al Bufalini

26 settembre 2026 | 09:20
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di R.R.

R.R.

Incidente in via Sinistra Canale Molinetto tra auto e apecar: ferito un anziano, ricoverato al Bufalini

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 settembre, lungo via Sinistra Canale Molinetto, all’altezza dell’intersezione con via dell’Idrovora. Nel tamponamento sono rimasti coinvolti un’Apecar e una Peugeot 208.

Immediato l’intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivato il personale del 118 con un’ambulanza e l’elisoccorso. Ad avere la peggio è stato l’anziano che si trovava alla guida dell’Apecar, trasportato e ricoverato all’ospedale Bufalini di Cesena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e nella gestione della viabilità.