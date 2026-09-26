Incidente nel pomeriggio in via Bonifica verso Lido Adriano: auto esce di strada, tre i feriti
26 settembre 2026 | 16:17
Incidente nel pomeriggio di sabato 26 settembre in via Bonifica fra Porto Fuori e Lido Adriano. Una vettura con tre persone a bordo è uscita di strada per cause ancora da accertare, mentre stava andando in direzione di Lido Adriano.
Delle tre persone a bordo subito soccorse, una è stata trasportata a Cesena, le altre due a Ravenna. Nessuna è in pericolo di vita. L’uscita di strada è avvenuta poco dopo le 16.