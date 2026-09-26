La Festa di San Michele di Bagnacavallo entra nel vivo: un weekend ricco di eventi

Dopo l’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2026, ieri venerdì 25 settembre, dedicata a “Il teatro: parole e voci” – alla presenza dell’assessora alla Cultura della Regione Emilia-Romagna Gessica Allegni, del sindaco Matteo Giacomoni e dell’assessora alla Cultura Caterina Corzani – la festa di San Michele a Bagnacavallo entra nel vivo in questo weekend di sabato 26 e domenica 27 settembre.

Ad anticipare l’avvio ufficiale era stata, giovedì 24 settembre, l’inaugurazione al Museo Civico delle Cappuccine della mostra fotografica In ponta d’pi. Officina romagnola a cura di Davide Caroli e Silvia Loddo che riunisce quindici autori legati alla fotografia romagnola. All’inaugurazione erano presenti diversi fotografi protagonisti dell’esposizione, fra i quali Guido Guidi, figura di riferimento del progetto e maestro per più generazioni di autori. La mostra resterà aperta fino al 10 gennaio 2027.

Domenica 27 settembre la festa proporrà appuntamenti fin dalla mattina. Alle 10.30 nella sala di Palazzo Vecchio si terrà “Bagnacavallo europea”, incontro con le delegazioni dei Paesi amici e gemelli e celebrazione del 20esimo anniversario del patto di gemellaggio con la città polacca di Strzyżów. Dalle 11 tornerà inoltre il Garage Sale nel chiostro di San Francesco, con proposte di riuso e occasioni per curiosare tra oggetti, abbigliamento e piccole scoperte. È prevista anche una lettura per i più piccoli.

Nel pomeriggio, alle 15 in piazza della Libertà, la banda della Musikverein Auernheim sarà protagonista di Neresheim per San Michele, seguita dal Ballo dei principi e principini del Carnevale di Neresheim. La stessa formazione si esibirà alle 17 nella chiesa del Carmine con Kirchenkonzert: note di pace e tradizione. Alle 18 doppio appuntamento con il teatro: al Goldoni Valentina vuole, spettacolo per bambini di Accademia Perduta/Romagna Teatri – Progetto g.g., e al Giardino dei Semplici Piccoli esaurimenti quotidiani, a cura dell’Accademia Marescotti.

La serata si aprirà alle 20.30 alla chiesa del Carmine con Verba Sonora, concerto della Corale Ebe Stignani diretta dal maestro Giorgio Coppetta Calzavara. Alle 21 alla chiesa di San Girolamo è in programma Storia sbagliata di uno scacchista senza tetto, monologo di e con Rey Sciutto, mentre alle 21.15 sul palco di piazza della Libertà arriverà Senza fine – Omaggio a Ornella Vanoni: Cecilia Ottaviani sarà accompagnata dall’Ensemble La Corelli, con Nicola Nieddu nel ruolo di violinista concertatore e gli arrangiamenti di Damiano Drei.