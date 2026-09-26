Nuovi conduttori di ultima generazione di Enel in arrivo in ampie aree del comune di Lugo
Partono i lavori del Progetto Resilienza climatica di E- Distribuzione (Enel) che porteranno nel centro storico di Lugo e zone limitrofe una rete elettrica più affidabile, più flessibile e più resistente in grado di fronteggiare fenomeni climatici estremi sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici.
Per prevenire gli effetti negativi sulla rete provocati dalle ondate di calore che hanno caratterizzato l’estate appena trascorsa, E- Distribuzione – società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione – avvia il piano di interventi sul territorio che porteranno alla ricostruzione di un’ampia porzione di rete elettrica interrata con nuovi conduttori di ultima generazione che dispongono di una maggiore capacità di sostenere un eventuale sovraccarico nella rete, minore presenza di giunti, e maggiore affidabilità grazie al materiale, dispositivi e design intrinsecamente resilienti in grado di operare anche in condizioni estreme.
Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiederanno una doppia interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha pianificato per lunedì 28 settembre e martedì 29 settembre nel centro storico della città e aree limitrofe. Tutti clienti sono stati già informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona coinvolta. L’Azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.