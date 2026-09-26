“Occhi incantati”, a Ravenna Angela Dal Gobbo spiega perché leggere ai bambini fin dai primi anni

Non serve aspettare che un bambino impari a leggere per cominciare a condividere con lui i libri. Nei primi anni di vita, una voce che legge, le immagini di un albo, una storia ascoltata insieme possono diventare uno spazio di relazione, scoperta e crescita. È da questa idea che parte “Occhi incantati”, la nuova guida di Angela Dal Gobbo dedicata alla lettura con bambine e bambini da 0 a 3 anni.

L’esperta di illustrazione e letteratura per l’infanzia presenterà il volume martedì 29 settembre alle 17, nella sala Muratori della biblioteca Classense di Ravenna. Pubblicato da Il Leone Verde edizioni nel 2026, il libro intreccia neuroscienze, pedagogia e letteratura per l’infanzia per offrire a genitori, educatori e adulti che accompagnano la crescita dei bambini uno strumento concreto per avvicinarsi alla lettura condivisa fin dalla primissima età.

Non si tratta soltanto di indicare quali libri scegliere. La guida propone un modo di vivere il momento della lettura come un’esperienza condivisa, capace di creare relazione e di accompagnare i bambini nella scoperta del linguaggio, dell’immaginazione e del mondo che li circonda.

Durante l’incontro, famiglie e operatori potranno conoscere nuove storie e riflettere sul valore della lettura ad alta voce nei primi anni. Le indicazioni contenute nel volume rappresentano infatti un orientamento generale, che deve poi incontrare le preferenze, le curiosità e le sensibilità di ogni bambina e ogni bambino.

Anche la scelta di una storia, infatti, può raccontare qualcosa. Gusti, reazioni, interesse per determinate immagini o personaggi diventano parte di una relazione nella quale l’adulto non si limita a “proporre” un libro, ma osserva, ascolta e condivide.

Dal Gobbo accompagnerà quindi i partecipanti alla scoperta del piacere dei libri, partendo da un’idea precisa: la lettura non deve essere vissuta come un esercizio da imporre ai bambini, ma come un’occasione piacevole per stare insieme.

È lo stesso concetto che l’autrice sintetizza ricordando che i libri non sono “medicine da somministrare, bensì inviti gentili, stimoli in grado di rendere la vita più ricca e intensa”.

L’appuntamento alla Classense sarà dunque un’occasione per parlare di libri, ma anche del rapporto tra adulti e bambini e di quel tempo condiviso che può nascere semplicemente aprendo un albo e iniziando a leggere.