Polizia Locale della Romagna Faentina: denuncia per automobilista e confisca definitiva dell’automobile

La Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha effettuato controlli mirati all’uscita degli istituti superiori della città e sul versante della sicurezza stradale. Alla Prefettura è stata segnalata una studentessa diciottenne, per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale. Le pattuglie hanno sanzionato due sedicenni faentini sorpresi a circolare a bordo di monopattini elettrici sprovvisti di casco e di targa di identificazione.

Nel pomeriggio di venerdì 25 settembre gli agenti della Polizia Locale hanno sanzionato un cinquantottenne originario di Milano alla guida di un veicolo privo della copertura assicurativa e della revisione del mezzo, già sottoposto a sequestro da parte della Polizia Locale di Lugo e affidato in custodia. A carico del conducente, risultato al volante con patente revocata, sono scattate le denunce a piede libero per la recidiva nella guida senza patente, ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada, e per la violazione dei doveri di custodia di cose sottoposte a sequestro, prevista dall’articolo 334 del Codice Penale. Contestata infine la violazione dell’articolo 213 del Codice della Strada, procedura che condurrà alla confisca definitiva dell’automobile e alla sua acquisizione al patrimonio dello Stato.