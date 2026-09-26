Realizzo il Tuo Sogno: alla scuola “Vincenzo Randi” di Ravenna tutto il materiale donato dai cittadini

Si è conclusa con un gesto concreto di vicinanza e solidarietà la campagna di raccolta materiale scolastico promossa dall’associazione Realizzo il Tuo Sogno ODV. Nella giornata di oggi, sabato 26 settembre, i volontari dell’associazione hanno consegnato personalmente alla scuola primaria “Vincenzo Randi” di Ravenna gli scatoloni contenenti tutto il materiale donato dai cittadini.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di sostenere gli alunni e le famiglie che si trovano in momenti di maggiore necessità, ha raccolto un grande entusiasmo da parte della comunità locale. Un contributo fondamentale per la riuscita del progetto è arrivato dalla collaborazione con Coop Alleanza 3.0: la raccolta si è infatti svolta presso il punto vendita Coop di Marina di Ravenna, dove la generosità dei clienti ha permesso di riempire numerosi scatoloni con quaderni, colori, penne e kit per la didattica.

Ad accogliere la delegazione dell’associazione al momento della consegna sono state Paola e Serena Foschi, in rappresentanza del plesso scolastico, che hanno espresso viva gratitudine per la sensibilità e il supporto offerto ai bambini.

«Vedere la risposta generosa delle persone e poter consegnare direttamente alle scuole ciò di cui i bambini hanno davvero bisogno è la soddisfazione più grande» – sottolineano dai vertici di Realizzo il Tuo Sogno ODV. – «Un sentito ringraziamento va alla direzione e allo staff della Coop di Marina di Ravenna per l’ospitalità e l’opportunità concessa, e a tutti i cittadini che con un piccolo gesto hanno fatto una grande differenza per il diritto allo studio di ciascun bambino.»