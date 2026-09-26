Rosaterapia Romagna, a Cervia le coperte fatte a mano diventano un gesto di vicinanza per le donne in cura

Una coperta fatta a mano, tanti fili che si intrecciano e una comunità che si mette in gioco. A Cervia prende forma Rosaterapia Romagna, progetto di welfare di comunità promosso da Mosaico Cooperativa ETS attraverso la Porta di Comunità Scambiamenti. Le coperte realizzate dai volontari saranno donate alle donne in cura per un tumore al seno all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Il progetto sarà presentato alla città domenica 4 ottobre.

Non sarà soltanto una coperta. Dentro ci saranno il tempo di chi l’ha realizzata, le mani di chi ha lavorato ai laboratori, le relazioni nate durante gli incontri e, per chi la riceverà, un segno concreto di vicinanza in un momento delicato.

È questo il senso di Rosaterapia Romagna, il progetto che ora mette in rete Cervia, volontariato, associazioni, istituzioni e sistema sanitario. La Giunta comunale ha approvato l’accordo di collaborazione tra Comune di Cervia e AUSL della Romagna, dando il via alla sperimentazione nel territorio del Distretto sanitario di Ravenna.

Il progetto è rivolto alle donne in percorso di cura oncologica per patologia al seno seguite dall’U.O. Oncologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Le coperte verranno realizzate attraverso laboratori e momenti di incontro aperti alla cittadinanza, utilizzando filati nuovi di lana certificata, privi di sostanze tossiche e adatti anche a persone fragili e pazienti oncologici.

L’idea nasce da un gruppo di volontarie che, prendendo spunto da un’esperienza sviluppata a Reggio Emilia, ha deciso di portare anche nel territorio cervese un progetto capace di unire attività manuale, solidarietà e sostegno alle persone che stanno affrontando un percorso oncologico.

A fare da base c’è la rete costruita negli anni attorno a Scambiamenti, Porta di Comunità del Comune di Cervia gestita da Mosaico Cooperativa ETS, e alle realtà associative locali.

Un precedente importante è rappresentato da Viva Vittoria Cervia, esperienza che aveva coinvolto cittadini, volontari, associazioni, istituzioni, scuole e attività economiche in una grande iniziativa collettiva di solidarietà. Rosaterapia Romagna nasce anche da quel patrimonio di relazioni e prova a trasformarlo in una modalità di partecipazione continuativa.

“Rosaterapia Romagna nasce da un’idea semplice ma profondamente significativa: una comunità può prendersi cura delle persone anche attraverso il tempo, le relazioni e i gesti concreti di chi ne fa parte – dichiara il vicesindaco e assessore a Welfare e Servizi sociali Gianni Grandu –. La coperta realizzata a mano diventa il simbolo di questo impegno collettivo: tante persone contribuiscono alla sua realizzazione e quel lavoro arriva poi a una donna che sta affrontando un momento delicato del proprio percorso di cura”.

A realizzare le coperte saranno più volontarie e volontari, attraverso le attività coordinate da Mosaico Cooperativa ETS e Scambiamenti. Una volta completate, saranno destinate alle pazienti individuate dall’U.O. Oncologia dell’ospedale ravennate, previo consenso delle destinatarie.

Chi avrà partecipato alla lavorazione potrà anche lasciare un messaggio personale, inserito in una busta chiusa. Un modo per accompagnare il dono con una parola, mantenendo naturalmente la riservatezza di chi lo riceverà.

Per chi lo desidererà sarà possibile aggiungere anche un kit creativo, con materiali e indicazioni per avvicinarsi alle attività manuali, oltre alle informazioni sulle iniziative della Porta di Comunità Scambiamenti e sui gruppi di maglia e uncinetto già presenti sul territorio. Il progetto non si fermerà quindi alla consegna delle coperte. L’obiettivo è creare occasioni di incontro e partecipazione e allargare progressivamente la rete delle persone coinvolte.

La presentazione domenica 4 ottobre

Durante la mattinata sarà illustrata anche la distribuzione dei fondi raccolti con il progetto Viva Vittoria Cervia. È previsto un piccolo buffet offerto da Cervia Social Food, mentre Radio Social Coast curerà l’intrattenimento musicale e alcune interviste alle persone presenti.

Alla sperimentazione partecipano, oltre a Comune di Cervia e AUSL della Romagna, l’U.O. Oncologia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci e l’Associazione Volontari e Amici dello IOR OdV. Sono inoltre coinvolte l’Associazione Vittorio Lodini per la Ricerca in Chirurgia di Reggio Emilia, l’Associazione Francesca Fontana di Cervia e l’Associazione Grazia Deledda di Cervia.

“La dimensione di comunità è il valore aggiunto di questa esperienza – conclude Grandu –. Non si tratta solo di realizzare delle coperte, ma di creare occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione”. E c’è un’idea ulteriore alla base del progetto: permettere anche a chi ha già terminato il proprio percorso di cura di continuare, se lo desidera, a partecipare alle attività. Così il gesto di solidarietà può trasformarsi in un percorso circolare: chi oggi riceve una coperta domani può scegliere di contribuire a realizzarne una per qualcun’altra.