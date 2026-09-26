Scuola di Russi, dopo l’incontro con la sindaca Palli resta lo stop alle uscite didattiche

La vertenza ha come riferimento il Ministero dell’Istruzione, e le richieste vanno da retribuzioni più adeguate, soprattutto per le attività extracurricolari, riconoscimenti economici di varia natura, come i buoni pasto, oltre ad una rimodulazione delle responsabilità civili e penali in capo a chi accompagna gli alunni fuori dalla scuola, che con la normativa attuale risultano, a loro avviso, eccessive.

Neanche l’incontro con la sindaca Valentina Palli, svoltosi ad inizio settimana, è servito a stemperare la protesta e a farli retrocedere. Incontro che la sindaca aveva inteso come “una mano tesa” nel tentativo di mettere in campo soluzioni che salvaguardassero la possibilità per gli studenti di “vivere tutte le esperienze – gite, attività extra curriculari e momenti di incontro con le associazioni”, considerate “una parte fondamentale del loro percorso” che “non ne fa solo studenti, ma cittadini”.