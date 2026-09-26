nessuna mediazione trovata|
Scuola di Russi, dopo l’incontro con la sindaca Palli resta lo stop alle uscite didattiche
I docenti della scuola media Baccarini di Russi continuano nella protesta lanciata ad inizio anno scolastico, il cosiddetto “sciopero bianco”, che non inficia in alcun modo il regolare svolgimento delle lezioni, ma mette uno stop a tutte le attività extra curricolari, come gite ed uscite scolastiche.
La vertenza ha come riferimento il Ministero dell’Istruzione, e le richieste vanno da retribuzioni più adeguate, soprattutto per le attività extracurricolari, riconoscimenti economici di varia natura, come i buoni pasto, oltre ad una rimodulazione delle responsabilità civili e penali in capo a chi accompagna gli alunni fuori dalla scuola, che con la normativa attuale risultano, a loro avviso, eccessive.
Neanche l’incontro con la sindaca Valentina Palli, svoltosi ad inizio settimana, è servito a stemperare la protesta e a farli retrocedere. Incontro che la sindaca aveva inteso come “una mano tesa” nel tentativo di mettere in campo soluzioni che salvaguardassero la possibilità per gli studenti di “vivere tutte le esperienze – gite, attività extra curriculari e momenti di incontro con le associazioni”, considerate “una parte fondamentale del loro percorso” che “non ne fa solo studenti, ma cittadini”.
Tra queste, il coinvolgimento di educatori aggiuntivi che aiutassero nella sorveglianza e nella gestione delle attività.
Per Palli che, nelle dichiarazioni in merito, continua ad affermare di condividere il senso della protesta degli insegnanti, pur non condividendone il metodo, il riferimento imprescindibile è alla “comunità educante”, fatta di scuola, istituzioni, associazioni e singoli cittadini, chiamata a rispondere in maniera solidale al problema, evitando disagi per gli studenti.
“Non ho competenza rispetto alle scelte retributive del Ministero, a cui va il mio invito a valutare le conseguenze delle sue (mancate) scelte e del mancato riconoscimento del ruolo delle insegnanti, ciononostante non posso stare a guardare dalla finestra”, diceva prima dell’incontro con la scuola.
Incontro che, come si diceva in apertura, non ha sortito effetti. Queste le dichiarazioni della sindaca poche ore fa: “Non si esce dalla scuola, non si frequenta l’agora pubblica, la città come comunità: Questo è ciò che io continuo a trovare non condivisibile.
Ad oggi i docenti hanno rifiutato ogni mia proposta di mediazione. Continuerò a lavorare per questo”.