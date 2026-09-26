Tema Sinergie Faenza debutta a Latina

Tema Sinergie Faenza è pronta a iniziare il nuovo campionato. L’esordio della formazione faentina è fissato per domenica 27 settembre alle 18, sul parquet della Benacquista Assicurazioni Latina, la stessa squadra affrontata lo scorso aprile nell’ultima gara di regular season prima dei playoff.

La partita si giocherà al Palasport Cisterna di Latina e sarà trasmessa su LNP Pass.

Latina, reduce dal terzo posto nello scorso campionato, si presenta ai nastri di partenza con una formazione profondamente rinnovata e ambiziosa. In panchina è arrivato Andrea Paccariè, lo scorso anno alla guida dell’OraSì Ravenna, mentre tra le conferme ci sono Andrea Pastore, Edoardo Di Emidio, Ilario Simonetti e Curtis Nwohuocha. Tra i nuovi acquisti anche giocatori con esperienza in A2 come Ruben Zugno, Gianluca Arletti e Aleksa Nikolic, oltre al brasiliano Leonardo Demetrio.

Per Faenza sarà la terza sfida ufficiale contro Latina: nei due precedenti hanno sempre vinto i laziali. Tra gli ex della gara ci sono Andrea Pastore, a Faenza dal 2022 al 2024, e Marco Di Pizzo, che ha vestito la maglia di Latina nella stagione 2019/20.