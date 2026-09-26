Vent’anni di note e amicizia: gli studenti di Schwäbisch Gmünd ospiti della scuola Sarti di Faenza

Il venticinquesimo anniversario del gemellaggio tra Faenza e Schwäbisch Gmünd si arricchisce di un nuovo capitolo con la presenza in città della Big Band della scuola di musica tedesca. La formazione trasversale, composta da diciassette elementi di un’età compresa tra i dodici e gli oltre vent’anni guidati dal loro direttore, è arrivata a Faenza il 24 settembre e ripartirà nella mattinata di lunedì 28 settembre.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito di un sodalizio ventennale tra la Big Band della scuola di musica «Giuseppe Sarti» e la Scuola Comunale di Musica di Schwäbisch Gmünd, caratterizzato da incontri e concerti periodici organizzati alternativamente in Italia e in Germania. Gli scambi in presenza legati alle celebrazioni ufficiali del venticinquennale sono previsti per il 2027. L’agenda della visita include un’intensa fase di preparazione, con sessioni di prova congiunte effettuate nei giorni scorsi presso i locali della scuola Sarti insieme ai musicisti italiani.