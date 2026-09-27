A Fusignano un seminario per presentare gli studi sulla sismicità nel territorio della Bassa Romagna

Martedì 29 settembre dalle 14 alle 19 all’auditorium Corelli di Fusignano, in vicolo Belletti 2, è in programma un seminario dedicato agli studi di microzonazione sismica nel territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Verrà presentato l’aggiornamento degli studi di microzonazione sismica e dell’analisi della condizione limite per l’emergenza dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con approfondimenti sulle analisi di risposta sismica locale e sul rischio di liquefazione.

Dopo i saluti istituzionali della presidente dell’Unione Elena Zannoni e del sindaco di Fusignano Nicola Pondi, si alterneranno relazioni di tecnici ed esperti su zonazione sismica, metodi di analisi della pericolosità da liquefazione, aggiornamento degli studi di microzonazione sismica e dell’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza dell’Unione e loro recepimento negli strumenti urbanistici.

Seguirà una sessione dedicata alle tecniche di mitigazione del rischio liquefazione sismo-indotta, con casi studio su interventi per infrastrutture, grandi opere e costruzioni ordinarie. L’incontro, moderato dal geologo Luca Martelli del settore Difesa del territorio della Regione Emilia-Romagna, si chiuderà con un dibattito e le conclusioni previste per le 19.

La partecipazione è gratuita e aperta ai liberi professionisti, ai tecnici interessati e ai dipendenti pubblici: per il riconoscimento dei crediti formativi professionali occorre iscriversi tramite il proprio ordine o collegio di appartenenza. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a sismica@unione.labassaromagna.it