A ottobre nuovi appuntamenti per Variazioni per Ammutinamenti, il festival di danza urbana di Ravenna

Daniele Ninarello Ph Luca Centola

Da martedì 28 settembre prosegue a Ravenna la programmazione di Variazioni per Ammutinamenti, il festival di danza urbana e d’autore dell’associazione Cantieri Danza, che si sviluppa anche nei mesi autunnali con un programma ricco di spettacoli, laboratori e incontri.

Variazioni per Ammutinamenti apre la programmazione di ottobre con la ricerca del coreografo Daniele Ninarello sulle memorie e sulle tracce lasciate sul corpo dalla cultura del controllo, della violenza e dell’offesa con NOBODY, NOBODY, NOBODY. It’s Ok Not To Be Ok. In questo lavoro Ninarello parte dalla sfera autobiografica in cui ripercorre la sua personale esperienza di “corpo bullizzato”, per estenderla ad un fuori più ampio. L’intenzione è quella di mettere in relazione lo spazio intimo dell’esperienza del corpo con lo spazio pubblico, con la volontà di esporre il corpo nella sua condizione di vulnerabilità maggiore (2 ottobre, ore 11, Artificerie Almagià).

C’è attesa per lo spettacolo <age> di CollettivO CineticO, che porta in scena tra serietà e leggerezza, emozione e ironia, “giovani esemplari di giovani umani tra i 15 e i 19 anni”. Ovvero esemplari di giovani umani a cavallo di quella soglia alchemica che è la maggiore età. Si raccontano, si definiscono senza mai finirsi, si cercano ad ogni passo maneggiando la materia iridescente della realtà (3 ottobre, ore 18, Artificerie Almagià).

Il festival prosegue con il collettivo fiorentino Kinkaleri che porta in scena Io danzo, io parlo, performance partecipativa sulla trasmissione del codice K, che coinvolge adulti e bambini, che dall’atto divulgativo diviene danza. Il codice inventato da Kinkaleri è un alfabeto gestuale che lega ogni lettera a un movimento semplice per trascriverlo direttamente sul proprio corpo, in continua dinamica nello spazio e nel tempo. La performance si propone di essere allo stesso tempo momento di pratica o di osservazione (4 ottobre, ore 17.30, Artificerie Almagià).

Cristina Kristal Rizzo e Diana Anselmo sono in scena con Monumentum DA, realizzato in collaborazione con Nerval Teatro all’interno del Festival L’Arte che include, lavoro che esplora attraverso il corpo e la Lingua dei Segni Italiana (LIS), intesi come veri e propri “monumenti viventi” e archivi della memoria collettiva, aprendo nuovi orizzonti di senso e invitando a guardare la diversità come uno spazio di possibilità Monumentum DA si configura come un racconto, un movimento del corpo a corpo, che intende amplificare e dare spazio alle possibilità intrinseche della lingua dei segni. A lungo marginalizzata e alienata da processi di potere fonocentrici che hanno tentato di abolirla nel corso della storia, la LIS è una lingua umana, viva, corporea; non parla di margini ma di nuove forme. La performance nasce già accessibile, contenendo nella sua forma le possibilità di essere fruita da un pubblico sordo e da un pubblico udente (10 ottobre, ore 21, Artificerie Almagià).

A conclusione di questa ricca edizione del festival, una giornata interamente dedicata all’ alta formazione nello spettacolo dal vivo dell’Emilia-Romagna con un incontro che vede coinvolte diverse realtà del territorio promotrici di programmi formativi e un pomeriggio dedicato alla presentazione delle pratiche performative e dei materiali di ricerca dei 14 partecipanti all’edizione 2026 del corso di alta formazione I corpi e le voci della danza, realizzato da Cantieri Danza insieme a Cronopios e L’arboreto – Teatro Dimora (7 novembre, dalle ore 10, Artificerie Almagià).

Anche in questa edizione Variazioni per Ammutinamenti dà ampio spazio a laboratori, pratiche e incontri (ingresso gratuito), attraverso una sezione multiforme e parallela al cartellone di spettacoli e performance che coinvolge cittadini e cittadine di tutte le età in incontri, laboratori e pratiche di movimento condotte da artisti/e e professionisti/e del settore in cui poter sperimentare le potenzialità espressive del movimento e della corporeità, entrare in dialogo con gli artisti e le artiste del Festival, in uno spazio protetto e accogliente che si fa territorio di incontro, condivisione e scambio.

Tra gli appuntamenti: il laboratorio NOBODY, NOBODY, NOBODY. It’s Ok Not To Be Ok – Collective Experience a cura dell’artista Daniele Ninarello e della Professoressa di Sociologia del Lavoro all’Università di Genova Mariella Popolla su temi legati a genere, sessualità, violenza, bullismo omo-bi-lesbo-transfobico con la classe 2G della scuola M. Montanari (dal 28 settembre all’1 ottobre, realizzato in collaborazione con la scuola secondaria M. Montanari dell’IC Darsena); le letture Voli letterari – un dialogo con i libri in compagnia di Momo – Libreria per ragazzi dedicate a bambini e bambine tra i 6 e i 10 anni (4 ottobre, in collaborazione con Libreria per ragazzi Momo nell’ambito di Mini Momo Fest); Forte Forte, laboratorio che attraversa modalità, posture e dialoghi per costituire insieme un ecosistema capace di superare le barriere della lingua e della cultura, condotto da Cristina Kristal Rizzo e Diana Anselmo e aperto sia ad un pubblico udente sia ad un pubblico sordo grazie alla presenza di traduttori della lingua locale dei segni (11 ottobre, in collaborazione con Nerval Teatro all’interno del Festival L’Arte che include).