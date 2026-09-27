Cinque nuovi Open Labs nelle biblioteche di Lugo e Cotignola per conoscere, gestire e giocare con il digitale

Prende il via un nuovo ciclio di attività del progetto Open Labs, promosso dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna in collaborazione con Romagna Tech, nell’ambito di Atuss – Agenda trasformativa urbana per lo sviluppo sostenibile, con il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna. Cinque nuovi appuntamenti, tra la fine di settembre e il mese di ottobre nelle biblioteche di Lugo e Cotifgnola, si rivolgeranno a cittadini, bambini e genitori per affrontare insieme, tra informazione, riflessione e gioco, i temi del digitale, della robotica e dell’intelligenza artificiale.

Il primo appuntamento è in programma martedì 29 settembre, dalle 17 alle 18.30 alla biblioteca Fabrizio Trisi di Lugo. «Crea il tuo robot allenatore: costruisci, programma, muoviti!» è un laboratorio di robotica rivolto ai bambini dalla terza alla quinta classe della scuola primaria. Guidati dal docente Federico Garcea, i partecipanti costruiranno e programmeranno un robot allenatore con i kit Lego, capace di proporre esercizi, piccole sfide motorie e pause attive attraverso luci, suoni e comandi. Un’esperienza che unisce coding, problem solving, movimento e benessere.

Martedì 6 ottobre il laboratorio «IA nella vita reale: lavoro e quotidianità tra opportunità e dubbi» si rivolgerà alla cittadinanza, con in incontro condotto da Filippo Vincenzi alla biblioteca Trisi di Lugo dalle 20.30 alle 22. Il docente dell’Università Cattolica del sacro Cuore aiuterà i partecipanti a districarsi nelle grandi trasformazioni che l’intelligenza artificiale sta apportando in diversi settori professionale e nella vita delle persone, con un focus sui rischi ma anche sulle opportunità concrete, ad esempio nell’ambito della salute e prevenzione, della sicurezza sul lavoro, dei servizi pubblici intelligenti e di semplificazione amministrativa, di supporto all’apprendimento e all’inclusione digitale.

Mercoledì 14 ottobre alla biblioteca Varoli di Cotignola dalle 20.30 alle 22 lo psicologo esperto in dinamiche sociali dell’era digitale Michele Piga parlerà di «Dieta digitale. Equilibrio tra schemi e vita reale». Sarà un’occasione per rfilettere sull’equilibrio tra il tempo trascorso davanti agli schermi e attività della vita quotidiana, allo scopo di capire come gestire al meglio il rapporto con le tecnologie, promuovendone un uso adeguato all’età e rispettoso delle esigenze di salute e benessere.

A fine ottobre sono poi in programma altri due laboratori, dedicati ai bambini e a tema Halloween: martedì 27 ottobre, alla biblioteca Trisi di Lugo, dalle 17 alle 18.30 Federico Garcea accompagnerà i bambini dalla terza alla quinta elementare nella costruzione e programmazione di una strega volante robot con Lego Spike Prime.

Giovedì 29 ottobre, dalle 16.45 alle 18, alla biblioteca Varoli di Cotignola, Anita Chironi condurrà quindi «Il castello stregato», laboratorio di coding e narrazione digitale sempre ispirato ad Halloween: attraverso il tablet, i bambini impareranno infatti ad utilizzare il codice per creare e animare una scena «spaventosa», che sarà presentata al termine dell’incontro nel Festival delle animazioni spaventose digitali.