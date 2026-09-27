«Crescere insieme nell’era degli schemi»: ciclo di incontri pedagogici a Bagnacavallo, Massa Lombarda e Lugo

Il Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in collaborazione con le pediatre di libera scelta del territorio e il Coordinamento pedagogico dell’Unione, organizza tre incontri dedicati a genitori, nonni e caregiver di bambini da 0 a 6 anni, per riflettere sui rischi e le opportunità correlati al rapporto dei minori con l’universo digitale e per riscoprire il valore della relazione e del gioco.

Per garantire la massima partecipazione e andare incontro alle esigenze di orari e spostamenti dei cittadini, il tre incontri – che avranno i medesimi contenuti – saranno organizzati in luoghi e date diverse, in modo da permettere a chiunque di scegliere l’appuntamento più vicino a casa o più comodo in agenda.

Il primo in calendario è l’incontro di giovedì 1 ottobre al Nido d’infanzia Tartaruga/Scoiattolo, in via F. Confalonieri 2 a Bagnacavallo, e sarà curato da Simona Strocchi, pediatra di libera scelta, e Valeria Garotti, coordinatrice pedagogica dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Giovedì 5 novembre, alla scuola dell’Infanzia Pueris Sacrum, in via Sant’Antonio 4 a Massa Lombarda, l’incontro sarà tenuto da Lucia Vignutelli, pediatra di libera scelta, ed Ernesto Sarracino, coordinatore pedagogico dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

L’ultimo incontro, in programma giovedì 3 dicembre al Centro per le Famiglie, in viale Europa 128 a Lugo, avrà per relatori Claudia Muratori, pediatra di libera scelta, e Rossana Crispino, pedagogista del Centro per le Famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna