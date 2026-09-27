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D14 diramazione per Ravenna: chiuso il tratto tra l’allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso A14
Società Autostrade comunica che sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 22:00 di domenica 27 settembre alle 5:00 di lunedì 28 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento SS16 Adriatica e Fornace Zarattini, verso la A14 Bologna-Taranto.
Di conseguenza, saranno anche chiusi i Rami che dalla SS16 Adriatica, con provenienza Ferrara e Rimini, immettono sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14.
In alternativa si consiglia: per i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica e la SS253 via Faentina e rientrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini;
per i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica, la SS67 via Ravegnana, viale della Costituzione, rotatoria La Piè ed entrare in A14 alla stazione di Forlì.