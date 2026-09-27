Ettore Comi presenta “La donna delle saline” al Mercato Coperto di Ravenna

Giovedì 1 ottobre alle 18 con la presentazione di “La donna delle saline” di Ettore Comi, ambientato tra le Saline e il Porto Canale di Cervia (Edizioni Il Ponte Vecchio) torna al Mercato Coperto di Ravenna la rassegna letteraria “Storie e Persone”. L’incontro con Comi è organizzato in collaborazione con LibriMi. L’ingresso è gratuito.

Al centro del romanzo c’è Jacopo Delle Rocce, criminologo che si trova nei pressi del Porto Canale di Cervia quando, all’alba, viene ritrovato il corpo ancora in vita di una giovane donna che poco prima era stata vista correre nella pineta con sottobraccio un quadro. Proprio quel quadro era stato denunciato come rubato dal parroco del Santuario della Madonna del Pino. Da qui prende avvio una ricerca della verità suggerita da un’antica leggenda che conduce l’ispettore Delle Rocce tra sogni, leggende e vicende del passato: una gemella data per morta e poi nuovamente in vita, un prete dal passato controverso, una vecchia santona in veste di nobiltà e un rito satanico.

Ettore Comi, nome d’arte di Hecktor Comisky, è autore, fotografo e regista. Ha collaborato come sceneggiatore ai film Slum Baby e Una notte a Marzo e come aiuto regista a Mannari di La Presa. Insieme a Lucio Battistrada ha scritto la sceneggiatura del film La coda della cometa.

È autore dei romanzi Al di là della notte, finalista al concorso internazionale “Insieme nel Mondo”, Mistero al lago di Staz e Vite immortali. Dal romanzo La donna delle saline è in preparazione anche un film. Nel 2026 Comi ha inoltre curato al MUSA di Cervia la mostra fotografica Il tempo trattenuto, progetto legato alle atmosfere del libro.