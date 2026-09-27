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Giacomo Casadio presenta “Cento Lire e via…” al Martedì Letterario di Sant’Agata
27 settembre 2026 | 09:17
Al Teatro Sala Parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno in Via L. Fucci Pollini 4, l’Associazione Kultura propone tre incontri letterari (I Martedì Letterari) con il patrocinio del Comune di Sant’agata a ingresso libero. Inizio ore 20.45.
Il programma
- Martedì 29 settembre Giacomo Casadio presenta “Cento Lire e via…”
- Martedì 20 ottobre Mario Gurioli presenta “Donne, uomini e fatti di Romagna”
- Martedì 10 novembre Beppe Sangiorgi presenta “Il ragazzo dalla camicia bianca”