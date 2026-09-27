Logo
Sant'Agata sul Santerno

appuntamenti culturali

|
Cultura & Spettacolo
/
Lugo
/

Giacomo Casadio presenta “Cento Lire e via…” al Martedì Letterario di Sant’Agata

27 settembre 2026 | 09:17
Share0
di Redazione

Redazione

Giacomo Casadio presenta &#8220;Cento Lire e via&#8230;&#8221; al Martedì Letterario di Sant&#8217;Agata

Al Teatro Sala Parrocchiale di Sant’Agata sul Santerno in Via L. Fucci Pollini 4, l’Associazione Kultura propone tre incontri letterari (I Martedì Letterari) con il patrocinio del Comune di Sant’agata a ingresso libero. Inizio ore 20.45.

Il programma

  • Martedì 29 settembre Giacomo Casadio presenta “Cento Lire e via…”
  • Martedì 20 ottobre Mario Gurioli presenta “Donne, uomini e fatti di Romagna”
  • Martedì 10 novembre Beppe Sangiorgi presenta “Il ragazzo dalla camicia bianca”

 