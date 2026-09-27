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Le “Sedimentazioni liquide” di Paola Babini allo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery di Ravenna
Sabato 26 settembre presso lo spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery in Viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna, si è inaugurata la personale di Paola Babini “Sedimentazioni liquide” a cura di Luca Maggio.
Il vernissage – che si è aperto con i saluti di Claudia Agrioli, proprietaria dello spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery e Presidente di CARP Associazione di Promozione Sociale; Luca Maggio, critico d’arte e curatore della mostra; l’artista Paola Babini e l’assessora Barbara Monti in rappresentanza del Comune di Ravenna, ha voluto anche omaggiare la Farini Social Week 2026, la tradizionale festa che ogni anno invita i residenti a vivere il quartiere Farini condividendo attività socializzanti. L’evento si è concluso con un brindisi nella corte interna della galleria, dove il convivio fra gli intervenuti si è protratto fino a sera.
La mostra rimarrà allestita fino al 3 ottobre e sarà aperta al pubblico dal giovedì al sabato feriali dalle 17 alle 19 o su prenotazione contattando pallavicini22.ravenna@gmail.com. Ingresso libero.