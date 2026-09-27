Le “Sedimentazioni liquide” di Paola Babini allo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery di Ravenna

Il vernissage – che si è aperto con i saluti di Claudia Agrioli, proprietaria dello spazio espositivo Pallavicini22 Art Gallery e Presidente di CARP Associazione di Promozione Sociale; Luca Maggio, critico d’arte e curatore della mostra; l’artista Paola Babini e l’assessora Barbara Monti in rappresentanza del Comune di Ravenna, ha voluto anche omaggiare la Farini Social Week 2026, la tradizionale festa che ogni anno invita i residenti a vivere il quartiere Farini condividendo attività socializzanti. L’evento si è concluso con un brindisi nella corte interna della galleria, dove il convivio fra gli intervenuti si è protratto fino a sera.