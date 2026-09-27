Pallamano Romagna ne fa 36 contro Albatro Siracusa

Il successo 36-25 sull’Albatro Siracusa fa il bis con la vittoria 39-15 a Sannio di una settimana fa: 75 reti segnate in due match disputati rappresentano un ottimo biglietto da visita per la squadra di coach Gennaro Di Matteo.

Nemmeno il ritorno (da avversario) di Lorenzo Martelli mette a rischio l’intera posta in palio per un Romagna che gestisce con autorevolezza il match. A parte il 5-4 per l’Albatro al 10’, i padroni di casa restano sempre in vantaggio, allargandolo nella ripresa fino al +11 finale. I siciliani riescono, tuttavia, a non tracollare, restando sempre ad una distanza di 6-7 gol che potrebbe consentire un’ipotetica rimonta. Che, però, non si concretizza mai.

La differenza la fa la panchina, con i romagnoli che vantano un numero nettamente superiore di effettivi che possono mantenere il livello di chi è in campo, mentre gli isolani devono aggrapparsi alle energie di 3-4 atleti praticamente insostituibili.

Molto bene la coppia di portieri Martini e Redaelli che si dividono i tempi e le parate, con il secondo che, nella ripresa, spegne definitivamente ogni speranza siracusana con interventi spettacolari.

Da segnalare come ben sei giocatori di casa abbiano chiuso a quota 2 reti, alle spalle del goleador Francesco Rossi (8), l’esordiente Rontini (6), Pirazzoli (5) e Lega (4): la squadra dimostra di saper condividere e suddividere le responsabilità e i tiri nell’arco del match, al netto di qualche (inevitabile) errore.

A fine partita il presidente della Pallamano Romagna Vito Sami ha premiato il coach mordanese Lorenzo Martelli con un piatto in ceramica di Faenza e alcuni prodotti della Clai Salumi come riconoscimento della splendida carriera che sta vivendo, portando in alto i colori del Romagna.

Una serata magica per Martelli (sconfitta a parte, ovviamente), ricca di incontri, saluti, abbracci e ricordi indelebili, condita da qualche “lacrimuccia” di emozione per il ritorno da avversario sul “campo amico”.

Clai Man of the Match

E’ il debuttante in serie A Matteo Pirazzoli, classe 2008, a conquistare il primo “Clai Man of the Match” della stagione, grazie ad una prestazione solida in difesa e incisiva in attacco con 5 reti e buona gestione della difesa aggressiva dei difensori avversari. Ottimo debutto per Pirazzoli e per Mattia Rontini, altro debuttante in categoria che festeggia in anticipo il 16° compleanno della prossima settimana con un regalo composto da 6 reti (3 rigori) e un’ottima prestazione che gli vale il podio. Podio chiuso da Martino Redaelli che spegne ogni velleità di rimonta dei siciliani con tante parate di buon livello.

Per l’Albatro Siracusa è il terzino, classe 2009, Federico Pavani a ricevere il premio Clai.

Prossimo turno – Domenica 4 ottobre, alle 18, il Romagna viaggerà in terra pugliese a Fasano per affrontare un Serra ancora fermo al palo dopo due giornate e, dunque, voglioso di conquistare i primi punti in stagione.

Foto di Rita Dongellini

PALLAMANO ROMAGNA – ALBATRO SIRACUSA 36-25 (p.t. 15-11)

Romagna: Martini, Redaelli, Laghi 2, Lega 4, Pirazzoli 5, Zanoni, Tondini, Rotaru 2, Mazzini 2, Zavagli 2, Ramondini 2, Rossi 8, Folli 2, M.Rinaldo, Pereira 1, Rontini 6. All: Di Matteo

Siracusa: Fontana, Romano, Cacciatore, Giulietti, Malandrino, Alfieri 1, Calvo 1, Giuffrida 3, Pavani 7, Bandiera 3, D’Alberti, Scollo 2, Sortino 3, Schiavone 5. All: Martelli