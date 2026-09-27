Parte la XXIII edizione del Caffè Letterario di Lugo. Tra gli ospiti Nicola Lagioia, Franco Gabrielli, Giovanni Brizzi

Il 30 settembre riparte il Caffè Letterario di Lugo, che taglia il traguardo della XXIII edizione con una nuova stagione autunnale ricca di incontri. Fino al 16 dicembre scrittori, storici, studiosi e protagonisti della cultura italiana si alterneranno nei diversi luoghi della città per un programma che spazia dalla narrativa alla storia, dall’attualità alla musica, dalla poesia all’arte. Tra gli ospiti Nicola Lagioia, Franco Gabrielli, Giovanni Brizzi, Andrea Molesini e Stefano Petrocchi.

“Quella che riparte, oltre che una stagione ricca di eventi culturali e stimolanti, è la nuova tappa di una storia che da oltre vent’anni colloca Lugo nel mondo degli appassionati della lettura – commenta Gianmarco Rossato, assessore alla Cultura del Comune di Lugo –. Il Caffè Letterario è una delle rassegne culturali più storicizzate e importanti del nostro territorio, un vero punto di riferimento per tutti, grazie non solo alla tenacia e alla competenza degli organizzatori, ma anche alla loro capacità di rinnovarsi, di stringere solide collaborazioni e di mantenere un’invidiabile attenzione ai temi della contemporaneità. La collaborazione con il Comune è più che mai solida”.

“Il nostro istituto, come banca del territorio, sostiene le realtà locali e promuove il patrimonio culturale – dichiara Emanuela Bacchilega, vicepresidente con delega alla Sostenibilità e presidente del Comitato Locale di Lugo della BCC ravennate, forlivese e imolese –. A nome della BCC, mi complimento, inoltre, con l’organizzazione del Caffè Letterario per la dedizione, le scelte fatte e la capacità di ravvivare annualmente una rassegna culturale estremamente interessante”.

Ad aprire la nuova stagione sarà mercoledì 30 settembre alle ore 21 all’Hotel Ala d’Oro Giorgio Ieranò con Nausicaa e l’idillio mancato (Il Mulino), accompagnando il pubblico sulle tracce di uno degli incontri più celebri dell’Odissea, quello fra la principessa Nausicaa e il naufrago Odisseo.

Subito dopo, venerdì 2 ottobre alle ore 21 nella Sala Riunioni CNA, sarà protagonista Giovanni Brizzi con La terra del tramonto (Solferino), un viaggio alle radici dell’Occidente e del nostro modo di concepire la cittadinanza e il patto sociale. Domenica 4 ottobre alle ore 21 all’Hotel Ala d’Oro spazio invece all’arte con l’inaugurazione della mostra “Mai uei!” di Stefano Babini.

Il programma proseguirà lunedì 12 ottobre alle ore 21 alla Biblioteca Trisi, in collaborazione con l’Università per Adulti di Lugo, con Manuela Mellini e Dove ho lasciato le chiavi? (Rizzoli), realizzato con Mara Maionchi e dedicato, con ironia, all’allenamento della mente.

Venerdì 16 ottobre alle ore 21 all’Hotel Ala d’Oro arriverà Andrea Molesini con La macina della risacca (Sellerio), mentre venerdì 23 ottobre alle ore 21 alla Biblioteca Trisi Nicholas Ciuferri presenterà, con Francesco Carlini, Angelo D’Arrigo. L’uomo che volava nel vento (Beccogiallo).

Il mito tornerà protagonista sabato 24 ottobre alle ore 20.30 al Ristorante Ala d’Oro con la serata conviviale “Letture dall’Odissea di Omero”, un percorso attraverso alcuni dei momenti più suggestivi del capolavoro omerico accompagnato dai cappelletti della tradizione.

A novembre il Caffè Letterario entrerà nel vivo dell’attualità. Venerdì 6 novembre alle ore 18 nella Sala Riunioni CNA, Jacques Charmelot presenterà La guerra è merda (Solferino), una riflessione senza retorica sulla realtà e sulla brutalità dei conflitti.

Martedì 10 novembre alle ore 20.30 al Ristorante Hotel Ala d’Oro sarà invece la volta della serata musicale conviviale “San Martino fra tradizione e tradimento”, con Agata Leanza, Lele Receputi ed Eraldo Baldini, che interverrà sul tema “I riti della coppia in Romagna – Sotto il segno delle corna”.

La narrativa torna protagonista venerdì 13 novembre alle ore 21 alla Biblioteca Trisi con Alberto Cassani autore di Adrenalina (Baldini+Castoldi).

Uno degli appuntamenti di maggiore richiamo della stagione è previsto lunedì 16 novembre alle ore 21 all’Hotel Ala d’Oro, quando Nicola Lagioia (nella foto) presenterà Santa Barbara (Einaudi).

Venerdì 20 novembre alle ore 21 al Salone Estense Stefano Petrocchi presenterà Romanzo privato (Mondadori), dedicato alla figura di Maria Bellonci. Il giorno successivo, sabato 21 novembre alle ore 18 all’Hotel Ala d’Oro, sarà inaugurata la mostra “Time” di Liliana Santandrea.

La storia italiana sarà al centro dell’incontro di venerdì 27 novembre alle ore 21 nella Sala Riunioni CNA, dedicato a È colpa mia di Margherita Sarfatti (Paesi Edizioni), memoriale scritto nel 1947 con il titolo My Fault e pubblicato per la prima volta in Italia. Sarà presente il curatore Pierfrancesco De Robertis.

Venerdì 4 dicembre alle ore 21 alla Biblioteca Trisi Patrizia Randi introdurrà infine l’incontro dedicato al Vangelo di Marco, nella traduzione di Gian Ruggero Manzoni (De Piante Editore).