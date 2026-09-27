“Pedaliamo per la pace”: in 70 a Ravenna sulle due ruote per rimettere la pace in movimento

Si è svolta ieri, sabato 26 settembre, la pedalata urbana Pedali di Pace, organizzata da FIAB Ravenna con Emergency Ravenna nell’ambito della campagna nazionale “Pedaliamo per la pace” 2026. Circa 70 persone hanno pedalato insieme per le strade della città, toccando luoghi simbolici come la Rocca Brancaleone, Piazza del Popolo, Piazza dei Caduti per la Libertà, il Bike Park e il Parco della Pace.