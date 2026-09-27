Pink RAnning: 3.690 no alla violenza sulle donne, record di iscritti e iscritte alla corsa in Darsena a Ravenna

Tremila seicento novanta no in allegria e in rosa, contro la violenza sulle donne. Un segnale importante. La sesta edizione della Pink RAnning ha colorato di rosa la Darsena di Ravenna, unendo sport e solidarietà per dire “NO” alla violenza di genere. Organizzata da Ravenna Runners Club, in collaborazione con Linea Rosa, la manifestazione ha richiamato alla partenza, nell’area antistante l’Autorità di Sistema Portuale, ben 3.690 partecipanti riuniti e riunite per condividere un messaggio di rispetto e impegno.

Il territorio ha risposto con entusiasmo: un lungo fiume di t-shirt rosa dell’evento con i marchi De Stefani e La Cassa di Ravenna S.p.A., ha animato il percorso in un clima di condivisione e partecipazione. Un gesto collettivo per ribadire l’importanza di contrastare la violenza di genere e mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a segnare la cronaca quotidiana.

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla manifestazione, che ha riunito famiglie, giovani, camminatrici, camminatori e runner. Alla partenza, oltre alla madrina dell’evento, l’attrice Chiara Francini, anche una folta rappresentanza istituzionale, con il via dato dal Prefetto della Provincia di Ravenna Raffaele Ricciardi, dal Sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, accompagnato da gran parte della Giunta. Sotto l’arco della Pink RAnning anche Stefano Righini, presidente di Ravenna Runners Club, e Alessandra Bagnara, presidentessa di Linea Rosa: una collaborazione consolidata che continua a far crescere la manifestazione e il suo messaggio anche oltre il territorio romagnolo.