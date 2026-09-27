Quattro appuntamenti musicali con la Cooperativa Emilia Romagna Concerti nella Sala Corelli dell’Alighieri di Ravenna

Prende il via domenica 4 ottobre 2026 la nuova edizione di “Autunno Musicale”, rassegna di quattro appuntamenti musicali promossa dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti che porterà a Ravenna alcuni tra i più giovani talenti internazionali. Tutti i concerti si terranno nella Sala Corelli del Teatro Alighieri, alle ore 17:00.

Ad aprire la rassegna sarà domenica 4 ottobre il quartetto della Young Musicians European Orchestra, composto da Emiliano Gennari (violino), Emanuele Gennari (viola), Pietro Giulio Terzi (violoncello) e Daniele Falagario (pianoforte), che interpreterà il celebre Quartetto per pianoforte e archi op. 47 di Robert Schumann.

Domenica 18 ottobre toccherà al giovane pianista Michele Castaldo (nella foto), studente del Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna e pluripremiato in importanti concorsi internazionali come l’International Moscow Music Competition e l’American International Music Competition Cleveland. Con un’intensa attività solistica e con esperienze al fianco di maestri come Michele Campanella, Alexander Romanovsky e Nikolaj Lugansky Michele Castaldo presenterà in programma lo Studio op. 25 n. 10 di Chopin, la Sonata op. 53 n. 21 “Waldstein” di Beethoven, la Ciaccona in re minore di Bach-Busoni e le Variazioni su un tema di Paganini op. 35 (Libro I) di Brahms.

Domenica 25 ottobre la rassegna prosegue con la violoncellista Maria Clara Mandolesi (foto qui sopra), affermatasi in prestigiosi concorsi internazionali come il New Year’s Competition di Vienna e il Cap Ferret in Francia, seguito dal debutto come solista con la Wiener StadtOrchester. Accompagnata al pianoforte da Leonardo De Nigris, offrirà due capolavori del repertorio cameristico, la Sonata Op. 69 n. 3 di Ludwig van Beethoven e la Sonata FWV 8 di César Franck.

A chiudere, domenica 8 novembre, sarà un concerto speciale collegato a un progetto della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) che nello scorso anno scolastico ha coinvolto il Liceo Artistico e Musicale “Nervi-Severini” di Ravenna insieme alla Cooperativa Emilia Romagna Concerti. Il progetto formativo prenderà forma in un’esecuzione realizzata dagli stessi studenti dal titolo “Tra Rossini e Verdi un percorso nell’Opera dell’Ottocento”.

I biglietti hanno un posto unico non numerato a 8 euro (più 10% di diritti di prevendita). La prevendita è disponibile presso la biglietteria del Teatro Alighieri (tel. 0544 249244) dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 13:00, e il giovedì pomeriggio dalle 16:00 alle 18:00. La vendita il giorno del concerto avrà inizio alle 16:30. I biglietti sono acquistabili anche online su www.teatroalighieri.org e presso gli uffici IAT di Ravenna e Cervia. Per informazioni: erconcerti@yahoo.it.