Ravenna Song Festival, ultima serata di audizioni: 28 cantanti in gara prima della finale del 6 ottobre

Ultima serata di audizioni per il Ravenna Song Festival, che martedì 29 settembre torna in piazza Andrea Costa, davanti al Mercato Coperto, per completare il quadro dei concorrenti che accederanno alla finale del 6 ottobre quando sarà decretato il vincitore della seconda edizione del Festival. Sul palco saliranno 28 cantanti, con inizio alle 20.15. Le iscrizioni si sono chiuse a quota 114 partecipanti e, dopo la serata del 22 settembre, sono già otto i finalisti.

Alla finale di martedì 6 ottobre sarà ospite Chiara Bella, direttrice artistica del Festival Musica Bella, realtà legata alla musica e al patrimonio artistico di Gianni Bella. Siederà in giuria e ascolterà i finalisti, scegliendo personalmente uno degli artisti del Ravenna Song Festival al quale offrire un’opportunità nell’ambito del Festival Musica Bella. Per l’ideatore e regista Jonathan Paladini, è un importante collegamento con altre realtà musicali e un’occasione concreta che il Festival offre ai suoi partecipanti.

Le quattro serate già disputate hanno registrato una forte partecipazione di pubblico. Piazza Andrea Costa si è riempita di spettatori, tra chi ha seguito le esibizioni seduto ai tavoli della piazza food del Mercato Coperto e le tante persone rimaste in piedi attorno al palco. Una partecipazione che conferma la vocazione del Mercato Coperto come luogo aperto alla città, capace di animare il centro con appuntamenti culturali, musicali e di intrattenimento.

Paladini ha ringraziato in particolare Beatrice Bassi, amministratore delegato del Consorzio Mercato Coperto di Ravenna, che ha sostenuto il progetto fin dall’inizio, contribuendo alla sua crescita.