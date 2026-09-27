Ringraziamenti a tutto il personale del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna

Desideriamo rivolgere un sentito e profondo ringraziamento al Dott. Davide Zattoni. Senza la sua professionalità, la sua competenza e il suo instancabile impegno, il nostro papà, Bruno Turolla, non ce l’avrebbe mai fatta.

Fin dal primo momento abbiamo avuto la fortuna di incontrare non soltanto un grande professionista, ma una persona capace di dimostrare cordialità, disponibilità e, soprattutto, una grande umanità. Qualità che, in un momento così difficile e delicato per il nostro papà e per tutta la nostra famiglia, hanno rappresentato per noi qualcosa di prezioso e ci hanno fatto sentire protetti, ascoltati e seguiti.

Abbiamo apprezzato profondamente il suo impegno, andato ben oltre ogni nostra aspettativa. Il suo interessamento non si è limitato al periodo della permanenza in ospedale, ma è continuato anche dopo la dimissione, facendoci sentire accompagnati e mai soli nel percorso di recupero. Per tutto questo, Dott. Zattoni, grazie di cuore.

Il nostro ringraziamento va anche a tutti i medici, alle infermiere e agli infermieri, alle OSS e a tutto il personale del Reparto di Chirurgia del 5° piano dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Grazie per la professionalità, la dedizione, la pazienza e l’attenzione che avete dimostrato ogni giorno nei confronti del nostro papà e di noi familiari.

Un ringraziamento particolare va inoltre alla Dott.ssa Silvia Dari del Reparto di Gastroenterologia, per la grande professionalità con cui ci ha seguiti e per la vicinanza e l’attenzione che ha saputo dimostrare alla nostra famiglia. Anche il suo sostegno è stato per noi di grande conforto.

In un momento in cui spesso si parla delle difficoltà della sanità, noi oggi sentiamo il dovere e il piacere di testimoniare una realtà diversa: siamo testimoni di una sanità che a Ravenna funziona, e funziona molto bene.

Lo abbiamo vissuto sulla nostra pelle, attraverso persone che ogni giorno svolgono il proprio lavoro con competenza, dedizione e umanità.

A tutti voi va la nostra più sincera riconoscenza. Grazie di cuore. Con affetto e profonda gratitudine.