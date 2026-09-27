Rossini Open alla Chiesa del Suffragio: Celeste Nardi, Maurizio Leoni e Davide Cavalli in un recital di arie, duetti e canzoni

Secondo appuntamento per la sesta edizione di Rossini Open, la rassegna che porta la musica nei luoghi della città. Lunedì 28 settembre alle ore 20.30, nella Chiesa del Suffragio, il soprano Celeste Nardi e il baritono Maurizio Leoni, con Davide Cavalli al pianoforte, arrivano al Rossini Open con Adieux à la vie — Una notte di Belcanto, recital dedicato alla voce nel repertorio operistico e da camera fra Settecento e Novecento.

Il titolo è tratto da una delle pagine più singolari di Gioachino Rossini: Adieux à la vie, elegia dai Péchés de vieillesse in cui la voce canta su una sola nota mentre il pianoforte muta continuamente armonia. Attorno a questa pagina il programma alterna i grandi personaggi del teatro musicale e una sezione francese dedicata alla figura di Don Chisciotte.

Il recital si apre con la scena di Giulietta da I Capuleti e i Montecchi di Vincenzo Bellini e prosegue con Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart, con l’aria del Conte e il duetto con Susanna. Dopo Rossini, il baritono affronta Don Quichotte à Dulcinée, ultimo lavoro di Maurice Ravel, e la Chanson de la mort de Don Quichotte di Jacques Ibert, pagine legate entrambe al film di Georg Wilhelm Pabst del 1933. Seguono la romanza di Medora da Il corsaro di Giuseppe Verdi, la trascrizione di Franz Liszt della romanza alla stella della sera dal Tannhäuser di Richard Wagner, unica pagina per pianoforte solo, il Tanzlied di Pierrot da Die tote Stadt di Erich Wolfgang Korngold e «Sì, mi chiamano Mimì» da La bohème di Giacomo Puccini. Chiude L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, con la cavatina di Dulcamara e il duetto fra Adina e Dulcamara.

Celeste Nardi, nata a Barga, studia al Conservatorio «L. Boccherini» di Lucca; vincitrice di concorsi lirici internazionali, ha debuttato come Lauretta in Gianni Schicchi al Teatro Goldoni di Livorno e ha cantato alla Felsenreitschule di Salisburgo con l’ensemble «Bella Musica Mozarteum». Maurizio Leoni, diplomato a Bologna, affianca al repertorio operistico, da Leporello a Rigoletto, un’intensa attività nella musica del Novecento e contemporanea, con quattordici prime assolute all’attivo; insegna canto al Conservatorio «G. B. Martini» di Bologna. Davide Cavalli, vincitore di concorsi pianistici internazionali, collabora con il Festival di Salisburgo e il Ravenna Festival; dal 2015 è pianista della Riccardo Muti Italian Opera Academy ed è direttore musicale dell’Accademia di alto perfezionamento per cantanti lirici del Teatro Carlo Felice di Genova.