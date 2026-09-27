Successo della XVII edizione del Festival del Buon Vivere a Forlì: decine di ospiti, oltre 200 eventi, 100 realtà coinvolte

Monica Fantini è raggiante: «Il Buon Vivere è ormai l’appuntamento atteso per incontrarsi, dialogare e riconoscersi negli obiettivi praticati di uguaglianza, equità e pace». È stata un’edizione da tutto esaurito quella della XVII edizione del Festival di Forlì, con decine di ospiti, oltre 200 eventi, 100 realtà coinvolte.

Undici giorni, migliaia di partecipanti e tante e variegate voci ad animare incontri, spettacoli, concerti, laboratori, mostre, iniziative per le scuole e per l’università, iniziative di quartiere e uno spazio dedicato, il complesso dei Musei San Domenico, che ogni anno si trasforma nella cittadella e cuore pulsante del buon vivere.

Si chiude con successo dunque la XVII edizione del Festival del Buon Vivere, dedicata quest’anno alla “Rivoluzione della Gentilezza”, confermando il rapporto sempre più stretto tra la manifestazione, Forlì e la Romagna. Dal 17 al 27 settembre il Festival ha costruito un programma nel quale si sono incontrati cultura, informazione, spettacolo, musica, educazione, scienza, salute, ambiente, solidarietà e impegno civile.

Per gli organizzatori il dato più importante che emerge dall’edizione 2026 è “il crescente senso di appartenenza. Forlì e la Romagna riconoscono sempre di più il Festival del Buon Vivere come una manifestazione propria, capace contemporaneamente di essere espressione del territorio e di aprirlo al confronto con alcune delle voci, delle esperienze e dei pensatori più interessanti del panorama contemporaneo. Nel corso degli anni il Festival ha infatti consolidato una formula particolare: non una semplice rassegna di ospiti e appuntamenti, ma un luogo nel quale ciò che nasce e opera quotidianamente sul territorio incontra esperienze, idee e personalità provenienti da fuori. La dimensione locale e quella nazionale non si contrappongono, ma diventano parti dello stesso racconto.”