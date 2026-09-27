Un ragazzo di 15 anni picchiato da due coetanei al Parco del Tondo di Lugo

Aggredito e picchiato da due ragazzi coetanei nel pomeriggio di giovedì 25 settembre al Parco del Tondo di Lugo. L’episodio vedrebbe come vittima un ragazzo di 15 anni; i carabinieri della Compagnia di Lugo stanno indagando dopo la denuncia presentata dai genitori. La notizia è riportata dal Corriere Romagna in edicola oggi 27 settembre.

L’aggressione con calci e pugni sarebbe avvenuta al parco all’uscita da scuola. Alcuni passanti hanno dato l’allarme. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale prima a Ravenna e poi a Rimini, ma pare non sia grave. Le Forze dell’Ordine stanno raccogliendo testimonianze per cercare di capire le ragioni dell’aggressione e di scoprirne gli autori.