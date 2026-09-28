Che futuro sognano i giovani? CNA Ravenna mette gli under 30 davanti alla telecamera, per ascoltarli

Che futuro immaginano i giovani che vivono a Ravenna? E soprattutto, quanto è difficile oggi trasformare sogni e aspirazioni in un vero progetto di vita? CNA Ravenna prova a partire direttamente dalle loro voci, con un progetto europeo che nei prossimi giorni porterà under 30 di ogni nazionalità davanti a una telecamera per raccontare desideri, esperienze, difficoltà e aspettative.

Si chiama “Tomorrow” l’iniziativa promossa da CNA Ravenna nell’ambito del progetto europeo “Motors of Growth”, nato per affrontare un tema sempre più importante per il futuro dei territori e delle economie locali: la capacità di attrarre e trattenere talenti.

Per due giornate, mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre 2026, dalle 10 alle 17, alla Biblioteca Oriani di Ravenna, ragazze e ragazzi under 30 residenti a Ravenna saranno invitati a raccontarsi. Non è richiesta una particolare esperienza né un percorso professionale già definito: l’obiettivo è raccogliere punti di vista diversi sulla vita di oggi e sulle possibilità, o sulle difficoltà, di immaginare quella di domani.

A condurre le interviste sarà la storyteller e autrice Deda Fiorini, affiancata dalla fotografa Ilaria Pichelan. Le testimonianze raccolte confluiranno in una docustory, un racconto corale della generazione che sta vivendo questo passaggio storico.

Le domande al centro del progetto sono semplici ma tutt’altro che scontate: che cosa sognano i giovani? Che cosa permette loro di realizzare quei sogni? E che cosa, invece, rischia di impedirlo? L’obbiettivo è costruire una fotografia più concreta delle aspettative e dei bisogni degli under 30.

Il percorso non si fermerà alle interviste. La docustory sarà presentata il 12 novembre all’Almagià, in un’iniziativa pubblica nella quale istituzioni, imprese, università e mondo della ricerca si confronteranno sui temi del passaggio generazionale e della fidelizzazione dei talenti.

È proprio qui che il progetto si collega alle esigenze del territorio: capire che cosa cercano i giovani significa anche interrogarsi sulle condizioni che possono permettere loro di rimanere, lavorare e costruire il proprio futuro a Ravenna. Un confronto che riguarda quindi non soltanto le nuove generazioni, ma anche le imprese e la capacità del sistema locale di creare opportunità.

Per partecipare ed essere intervistati è necessario iscriversi alla pagina dedicata sul sito di CNA oppure scrivere a cna@ra.cna.it , indicando nell’oggetto “Tomorrow” e specificando nel testo nome, cognome, età, giorno e orario scelto per l’intervista.