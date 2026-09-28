Conclusa la XIV edizione della la Festa dello Sport di Cervia: protagoniste 22 associazioni e premiato il Piedibus

Si è conclusa a Cervia la quattordicesima edizione della Festa dello Sport, appuntamento organizzato dalla Consulta dello Sport per far conoscere alla cittadinanza le realtà sportive del territorio e rafforzare il legame tra associazioni e comunità.

Tra le iniziative rivolte ai più piccoli è tornato “Prova lo sport”: a ogni bambino è stato consegnato un “passaporto” sul quale raccogliere i timbri delle diverse discipline presenti alla manifestazione. Chi ha completato il percorso provando tutti gli sport ha ricevuto un piccolo gadget. Un modo per permettere a bambini e famiglie di conoscere da vicino le diverse opportunità offerte dalle associazioni cervesi e orientarsi nella scelta dell’attività più adatta.

Nel corso della manifestazione si sono alternate le esibizioni degli atleti e i momenti istituzionali, tra i quali la sfilata delle 22 associazioni sportive partecipanti.

Spazio anche al riconoscimento di esperienze che uniscono movimento, socialità e attenzione alla città. È stato infatti premiato il progetto Piedibus, attivo dal 2008 e rivolto agli alunni delle scuole primarie del territorio. Il servizio consente ai bambini di raggiungere la scuola a piedi e in sicurezza, accompagnati lungo percorsi organizzati con orari e fermate prestabiliti. L’iniziativa punta così a promuovere contemporaneamente attività fisica, mobilità sostenibile e autonomia dei più piccoli.

La Festa dello Sport rappresenta soltanto una delle attività della Consulta dello Sport, che durante tutto l’anno affianca le associazioni aderenti anche attraverso momenti informativi dedicati agli aspetti gestionali e organizzativi. Nel corso della due giorni è stato inoltre rinnovato l’invito alle realtà sportive che ancora non ne fanno parte ad aderire alla Consulta, ampliando ulteriormente la rete cittadina.

«Questa manifestazione non è stata solo la festa delle associazioni sportive, ma dell’intera città – dichiara Marco Casetti, presidente della Consulta –. Essa dimostra che quando tutti collaborano per la comunità, facendo squadra non solo ci si diverte, ma si ottengono fulgidi successi».