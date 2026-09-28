È morta a 104 anni Fernanda Argnani, storica docente del Liceo Classico di Ravenna. Il cordoglio del PRI

È morta a Rimini, all’età di 104 anni, la professoressa Fernanda Argnani, ravennate di nascita e per molti anni docente al Liceo Classico Dante Alighieri di Ravenna. Originaria di una famiglia contadina di Gambellara, ha dedicato gran parte della propria vita alla scuola e all’insegnamento, mantenendo sempre un forte legame con le proprie radici.

Francesista, Fernanda Argnani ha insegnato per 18 anni al Liceo Classico Dante Alighieri, contribuendo alla formazione di generazioni di studenti. Nel corso della sua attività ha ottenuto anche importanti riconoscimenti: la Francia le ha conferito i tre gradi delle Palmes Académiques – Chevalier, Officier e Commandeur –, mentre nel 2022 il Comune di Rimini le ha assegnato il Sigismondo d’Oro.

L’ultimo saluto alla professoressa Argnani sarà dato domani, martedì 29 settembre, alle 15.45 nella chiesa di San Giacomo a Gambellara.

Alla notizia della sua scomparsa è arrivato il cordoglio del Partito Repubblicano Italiano, che ne ricorda in particolare l’impegno nella scuola, il legame con Ravenna e l’adesione agli ideali repubblicani e mazziniani.

«Fernanda ha attraversato un secolo intero fedele al suo motto: “Il mio lavoro, ancora oggi, è capire e conoscere”. Per tanti repubblicani ravennati è stata un punto di riferimento come lo è stata per tutti i suoi studenti, che ha formato con rigore, libertà di pensiero e quell’umanesimo laico che è l’essenza dell’impegno repubblicano. In lei viveva, limpida, la fedeltà al pensiero mazziniano sull’educazione: la scuola come emancipazione della persona, come strumento di riscatto sociale e formazione di cittadini liberi e consapevoli. Una lezione che risuona ancor più necessaria in questi giorni, in cui si discute di riforme della scuola che sembrano andare nella direzione opposta.