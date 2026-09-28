Edoardo Vincenzi e Irene Carpani sono i vincitori del trofeo “Oremplast”, torneo nazionale di 3ª categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato da venerdì 25 a domenica 27 settembre con la formula Rodeo week-end dal Circolo Tennis Massa Lombarda.

Nella competizione maschile (44 iscritti) il giovane 3.3 del Tennis Club Faenza, accreditato della quarta testa di serie dal giudice arbitro Roberto Montesi (direttrice di gara Elvira Pezzi), ha regolato nei quarti con un periodico 4-2 il pari classifica Enrico Barbini (Country Club Bologna), n.5 del tabellone, poi in semifinale ha sconfitto 4-2 4-1, Elia Michelangelo Cicognani (3.3, Ten Sport Center Pinarella), numero uno del seeding, per completare il suo percorso netto piegando 5-3 0-4 7-4 l’altro 3.3 Luca Fossanova (Polisportiva Pontelungo Bologna). Quest’ultimo, sesta forza del torneo, si era qualificato per la finale sbarrando la strada per 4-2 4-1 a Luca Conti (4.Nc, Tennis Club Faenza), promosso dalla sezione di 4ª categoria e capace a suon di “positivi” di spingersi fino al penultimo atto.

Nella gara femminile (16 giocatrici) Carpani ha fatto valere la sua esperienza facendosi largo nella parte alta del tabellone: la portacolori del Country Club Bologna (classifica 3.4) nei quarti si è imposta in rimonta, per 0-4 4-1 9-7 su Sofia Rinalduzzi (3.5, Virtus Tennis Bologna), in semifinale ha eliminato con il punteggio di 4-2 2-4 9-7 la 3.3 Miriam Samorì (Tennis Club Faenza), prima favorita del seeding, per poi avere via libera per il forfait per infortunio di Valentina Montebugnoli (3.5, Circolo Tennis Bologna). Quest’ultima nei quarti aveva prevalso per 3-5 5-4(3) 7-4 su Giorgia Rombi (3.4, Tennis Club Faenza) ed era approdata alla finale superando alla distanza, per 3-5 5-4(5) 7-4, la 3.3 Asya Irena Grande (Sporting Club Sassuolo), seconda testa di serie.