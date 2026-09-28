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Furto dell’account Facebook del Comune di Rimini: “Non rispondete a messaggi e richieste, non cliccate link”
La pagina Facebook istituzionale del Comune di Rimini è stata oggetto di un furto di account nella giornata di oggi, lunedì 28 settembre. L’anomalia è stata rilevata dall’Ente, che ha immediatamente attivato le procedure previste per affrontare la situazione. Il Comune ha presentato una segnalazione alla Polizia Postale e ha avviato le attività necessarie per recuperare il controllo della pagina. Le operazioni sono attualmente in corso e l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena gestione del profilo.
L’avviso ai cittadini
Nel frattempo, il Comune invita i riminesi a prestare particolare attenzione alle comunicazioni provenienti dalla pagina Facebook “Comune di Rimini”. L’invito è a non rispondere a messaggi o commenti, a non accettare eventuali richieste o inviti e soprattutto a non aprire link che dovessero essere inviati attraverso la pagina.
Il Comune raccomanda inoltre di non fornire attraverso eventuali comunicazioni provenienti dal profilo dati personali, credenziali di accesso o altre informazioni.
Chi dovesse imbattersi in post, messaggi o altri contenuti ritenuti sospetti può utilizzare gli appositi strumenti messi a disposizione direttamente da Facebook per effettuare una segnalazione.
Dove trovare le informazioni ufficiali
In attesa del ripristino della pagina Facebook, per verificare comunicazioni e aggiornamenti ufficiali l’Amministrazione invita i cittadini a fare riferimento al sito istituzionale del Comune di Rimini e agli altri canali social ufficiali dell’Ente, tra cui Instagram, X, Threads e LinkedIn.
Il Comune provvederà a comunicare tempestivamente, attraverso i propri canali istituzionali, l’avvenuto recupero della pagina Facebook.