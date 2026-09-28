Furto dell’account Facebook del Comune di Rimini: “Non rispondete a messaggi e richieste, non cliccate link”

La pagina Facebook istituzionale del Comune di Rimini è stata oggetto di un furto di account nella giornata di oggi, lunedì 28 settembre. L’anomalia è stata rilevata dall’Ente, che ha immediatamente attivato le procedure previste per affrontare la situazione. Il Comune ha presentato una segnalazione alla Polizia Postale e ha avviato le attività necessarie per recuperare il controllo della pagina. Le operazioni sono attualmente in corso e l’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ripristinare nel più breve tempo possibile la piena gestione del profilo.