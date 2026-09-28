Guanti e sacchetti per prendersi cura della città: a Massa Lombarda torna la giornata ecologica

Sabato 3 ottobre torna a Massa Lombarda “Puliamo Massa insieme”, la giornata ecologica aperta a cittadini di tutte le età e organizzata dai volontari ambientali Ve.mo.que, con la collaborazione del Comune di Massa Lombarda e di Auser.

L’appuntamento è alle 9, con due diversi punti di ritrovo. Gli studenti della scuola secondaria di primo grado partiranno dal piazzale davanti alle scuole di via Roma, mentre per tutti gli altri partecipanti il ritrovo sarà in piazza Matteotti. Le attività di raccolta e pulizia proseguiranno fino alle 12.

L’iniziativa coinvolgerà bambini e ragazzi, genitori, famiglie e cittadini che vorranno dedicare alcune ore alla pulizia della città, trasformando allo stesso tempo l’educazione ambientale in un’esperienza concreta. L’obiettivo è infatti mostrare, soprattutto alle nuove generazioni, come anche i comportamenti individuali possano contribuire alla qualità e alla cura degli spazi condivisi.

«Una città più pulita non dipende soltanto dai servizi che siamo in grado di garantire, ma anche dal rapporto che ciascuno di noi costruisce con i luoghi in cui vive – sottolinea il sindaco Stefano Sangiorgi –. “Puliamo Massa insieme” ha un valore che va oltre la raccolta dei rifiuti: significa sentirsi responsabili di uno spazio che appartiene a tutti».

«È particolarmente importante – aggiunge il primo cittadino – che siano coinvolti bambini e ragazzi, perché il rispetto dell’ambiente e del bene comune si costruisce anche attraverso esperienze concrete. Vedere famiglie, giovani, associazioni e cittadini lavorare fianco a fianco è inoltre un bel modo di fare comunità».

Ai partecipanti sono consigliati abbigliamento comodo e scarpe robuste. Guanti, sacchetti e pinze per la raccolta differenziata saranno messi a disposizione da Gruppo Hera, che fornirà anche alcuni gadget destinati ai ragazzi. Al termine della mattinata sarà offerto uno spuntino a tutti i partecipanti.

La giornata è sostenuta anche da Coop Alleanza 3.0, Bar Tiffany, Macelleria Pasi, Balcan Food, Ferramenta Negrini e Conserve Italia.