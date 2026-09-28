Inaugura Ubuntina, la nuova impresa formativa di Engim a Ravenna dedicata alla piadina

Da oggi, lunedì 28 settembre, a Ravenna c’è una nuova impresa formativa dedicata alla piadina. Si chiama Ubuntina e si trova in via Punta Stilo, accanto a Ubuntu, il progetto legato a Engim che unisce formazione professionale e lavoro nella ristorazione. Un nuovo spazio pensato per offrire ai ragazzi un’esperienza concreta e, allo stesso tempo, mettere al centro uno dei prodotti simbolo della tradizione romagnola.

Ubuntina rappresenta un nuovo tassello di un modello che Engim porta avanti da anni a Ravenna: trasformare l’attività di ristorazione in parte integrante del percorso formativo. Ubuntu è infatti un locale aperto al pubblico, ma anche un luogo nel quale gli studenti possono imparare un mestiere direttamente sul campo.

In sala e in cucina sono impegnati molti giovani che frequentano i corsi per Operatore della Ristorazione e Operatore Agroalimentare dell’istituto ravennate. Il lavoro quotidiano permette loro di mettere in pratica ciò che apprendono durante la formazione, misurandosi con i tempi, l’organizzazione e le responsabilità di una vera attività di ristorazione e facendo esperienza del lavoro di squadra.

Negli anni il progetto si è allargato e diversificato. Il locale principale Ubuntu si trova in via Punta Stilo, nella sottostrada di viale Berlinguer, di fronte alla Questura. Accanto c’è Ubuntino, dedicato a colazioni e spuntini, mentre nell’orto botanico di via Gioacchino Rasponi è attiva l’officina gastronomica, che comprende una bottega e un laboratorio alimentare.

Ora arriva Ubuntina, che applica la stessa formula alla piadina, ampliando le possibilità per gli studenti di fare esperienza diretta nel settore della ristorazione e dell’agroalimentare.