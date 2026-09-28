La Rosticceria delle Erbe cambia gestione, ma non cambia squadra: Yuri Tozzi al timone

Una nuova gestione, ma con una storia che continua. La Rosticceria delle Erbe, storica attività di piazza Martiri della Libertà a Faenza, ha cambiato guida all’inizio di agosto, affidando il futuro del negozio a Yuri Tozzi, giovane imprenditore con una formazione nel settore della ristorazione e diverse esperienze alle spalle.

Il nuovo corso è stato ufficialmente presentato nel pomeriggio di sabato 26 settembre, con l’inaugurazione alla presenza del vicesindaco Andrea Fabbri, di Massimo Scarpelli di Confcommercio Ascom Faenza e dello staff della rosticceria.

Diplomato all’Istituto Alberghiero Statale “Pellegrino Artusi” di Riolo Terme, Tozzi ha scelto di investire sulla propria professionalità rilevando una delle attività di vicinato che fanno parte della quotidianità del centro storico. Un passaggio che assume anche un valore generazionale, perché la nuova gestione può contare sulla continuità quasi completa della squadra di lavoro che ha accompagnato negli anni la Rosticceria delle Erbe.

“Decidere di investire in Centro Storico sappiamo che non è mai scontato – ha commentato Fabbri – è molto importante per la nostra città avere un’attività storica che passa una lunga tradizione ad un giovane imprenditore che ringraziamo ed al quale facciamo un in bocca al lupo per la sua nuova avventura.”

Proprio lo staff rappresenta uno degli elementi di continuità con il passato e Yuri Tozzi lo ha voluto sottolineare durante i festeggiamenti: ”Vorrei ringraziare tutto il mio staff, se oggi siamo qui è grazie a loro perché il cuore pulsante delle attività sono proprio loro, i dipendenti”.

La proposta gastronomica resta legata alla tradizione della rosticceria, con un tocco di originalità e l’obiettivo di ampliare nel tempo l’offerta. L’idea, dunque, è proseguire nel solco di un’attività conosciuta dai frequentatori del centro storico, aggiungendo progressivamente elementi legati alla nuova gestione.

Per Yuri Tozzi si apre così una nuova fase professionale, sostenuta dall’esperienza di una squadra che resta in gran parte quella di sempre e dal supporto di Confcommercio Ascom Faenza.

La Rosticceria delle Erbe, in piazza Martiri della Libertà 12/1, è aperta dal martedì al sabato dalle 7 alle 14.